Сразу два антирекорда по COVID-19 обновились в России

В России зарегистрирован новый антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 – 29 935 случаев. Общее число лабораторно подтвержденных диагнозов достигло 2 963 688, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На первом месте по приросту находится Москва – 8203 случая за сутки, что также является антирекордом с начала декабря. Второе место занимает Санкт-Петербург (+3756), третье – Московская область (+1538).

Из больниц выписали 26 890 пациентов, общее число выздоровевших достигло 2 370 857.

С подтвержденным коронавирусом умерло еще 635 человек. Это тоже максимально высокие цифры с начала пандемии в России. Общее число летальных исходов достигло 52 461.