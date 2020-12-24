Сразу два антирекорда по COVID-19 обновились в России

В России зарегистрирован новый антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 – 29 935 случаев. Общее число лабораторно подтвержденных диагнозов достигло 2 963 688, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.
На первом месте по приросту находится Москва – 8203 случая за сутки, что также является антирекордом с начала декабря. Второе место занимает Санкт-Петербург (+3756), третье – Московская область (+1538).
Из больниц выписали 26 890 пациентов, общее число выздоровевших достигло 2 370 857.
С подтвержденным коронавирусом умерло еще 635 человек. Это тоже максимально высокие цифры с начала пандемии в России. Общее число летальных исходов достигло 52 461.
Комментарии
Зато вакцину в загранку самолетами поставляем!
Да фиг с ней, это ещё чудо неизвестное...
Не зря РФ по признанию Голиковой закупила 2,5 млн. доз Пфайзеровской вакцины, которая действительно вакцина. Вероятно для вакцинации наших власть имущих. А всем остальным уж хрень со 140 побочными проявлениями и без признания ВОЗ вакциной.
16:01- гость -"Не зря РФ по признанию Голиковой закупила 2,5 млн. доз Пфайзеровской вакцины"
Ну что врать то, здесь фейки распространять. А ну ка подтвердите это заголовком статьи, где об этом было написано? Или фейки не подтверждаются?...
24.12.2020 16:01
- гость -
Да фиг с ней, это ещё чудо неизвестное...
Не зря РФ по признанию Голиковой закупила 2,5 млн. доз Пфайзеровской вакцины, которая действительно вакцина. Вероятно для вакцинации наших власть имущих. А всем остальным уж хрень со 140 побочными проявлениями и без признания ВОЗ вакциной.
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У любой вакцины есть побочные эффекты. Еще и организмы у всех разные. Кто-то после любой вакцины с температурой, с плохим самочувствием. А кто-то - хоть бы хны, тут же забыл, куда и укололи.
24.12.2020 16:01
- гость -
Врешь! Сколько платят за вбросы?