Число заразившихся коронавирусом в России превысило 3,4 млн

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 22 851 – до 3 401 954 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+4216 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3010) и Московской области (+1292). Алтайский край (+198) на 10 января занимает 33-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 456 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 61 837 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 2 778 889 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 24 080 пациентов.