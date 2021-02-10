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"Кучуксульфат", жаловавшийся на "рейдерство", резко увеличил производство

, ИА "Амител"
Компания испытывала проблемы с продлением лицензии

Компания "Кучуксульфат", которой недавно якобы угрожал рейдерский захват, в январе 2021 года увеличила объем производства сразу на 32% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции 10 февраля рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. По его словам, пока факты рейдерства официально подтверждены не были.

Как подчеркнул министр, свою деятельность "Кучуксульфат" не прекращал ни на один день. Ранее о такой угрозе говорилось в письме от благовещенского отделения "Единой России". Документ направили в "Народный фронт" еще в середине декабря, а известно о нем стало только спустя месяц.

В письме указывалось, что "рейдерское давление" исходит со стороны "отдельных представителей бизнес-сообщества, бывших и действующих представителей контролирующих и правоохранительных органов (полковники и генералы), руководящих работников ряда структур исполнительной власти РФ". При этом никаких конкретных фамилий или организаций, которые якобы пытаются захватить "Кучуксульфат", не было названо.

"Про рейдерство не могу комментировать. Это должны делать правоохранители. Силовики поработают, тогда и увидим результаты – были факты рейдерства или же нет", – сообщил Химочка на пресс-конференции.

Ранее в краевом Минпроме отмечали, что к "Кучуксульфату" есть вопросы по продлению лицензии на добычу сульфата натрия.

"Министерство промышленности и энергетики Алтайского края регулярно взаимодействует с руководством ОАО "Кучуксульфат". На контроле держатся вопросы деятельности завода и перспективные направления. В числе последних – продление лицензии. Для оперативного решения правительство края обратилось в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Ожидается принятие соответствующего решения в ближайшие недели", – рассказали amic.ru в министерстве в конце января.

По данным amic.ru, вопрос с лицензией был решен в пользу "Кучуксульфата" еще 21 января. Эту информацию подтвердил и Вячеслав Химочка: "Предприятие сегодня в части лицензии может работать свободно, как и ранее".

За 2020 год "Кучуксульфат" произвел продукции на 5 млрд рублей, это на 1% больше, чем годом ранее.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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