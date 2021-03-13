Власти неожиданно запретили проведение Масленицы в парке "Арлекино"

Руководство парка "Арлекино" на своей странице в Instagram сообщило о запрете на проведение Масленицы на территории парка. Такое решение оправдали "запретом на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий".

"Сегодня, 12.03.2021, в обед, в пятницу, мы получили запрет (от администрации Ленинского района, – прим. ред.), за два дня до мероприятия (14.03.2021), и все прекрасно понимают, что в последний рабочий короткий день никаких разрешений нам никто не выдаст", – рассказали представители парка.

При этом, по их словам, "за углом" будет проходить масштабный праздник.

"Почему так? Где справедливость?" – задаются вопросами в "Арлекино".