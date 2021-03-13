Власти неожиданно запретили проведение Масленицы в парке "Арлекино"

Руководство парка "Арлекино" на своей странице в Instagram сообщило о запрете на проведение Масленицы на территории парка. Такое решение оправдали "запретом на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий".
"Сегодня, 12.03.2021, в обед, в пятницу, мы получили запрет (от администрации Ленинского района, – прим. ред.), за два дня до мероприятия (14.03.2021), и все прекрасно понимают, что в последний рабочий короткий день никаких разрешений нам никто не выдаст", – рассказали представители парка.
При этом, по их словам, "за углом" будет проходить масштабный праздник.
"Почему так? Где справедливость?" – задаются вопросами в "Арлекино".
Комментарии
Странно. А где разрешено .
"Почему так??? Где справедливость?"
-------------
Это же путенская россия. Пора уж забыть слово "справедливость".
А где разрешено .
------------
Везде где платят взятки или директор состоит во всем известной партии!
Эко-ярмарка ВДНХ
Начало в 12:00.
Здесь пройдут соревнования гиревиков и ходулистов, бои на бревне и турниры по шашкам. Гостей также ждет выступление фольклорных коллективов. Там же пройдет заплыв моржей и выставка кошек.
Парк «Лесная сказка»
Начало в 12:00.
Детей и взрослых ждут игры и конкурсы. Сожжение чучела зимы состоится в 13:00. В честь праздника в парке также запустят часть аттракционов.
Парк «Центральный»
Начало в 14:00.
В этом парке выберут лучшее чучело Масленицы, а после кукол сожгут. Гостей также ждут конкурсы и игры.
Пешеходная Мало-Тобольская улица
Начало в 13:00
Гостям предложат окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями. Жителей и гостей Барнаула ждёт яркая программа со спортивными состязаниями. Желающие смогут прокатиться на пони и собачьей упряжке, сфотографироваться с хаски. Также в рамках праздника пройдет «Ярмарка ремесла», на которой мастера народного творчества представят свои работы
ТРЦ GALAXY
Начало в 14:00
На 3 этаже ТРЦ пройдет праздничная программа с анимационными героями. Для посетителей подготовили конкурсы, танцы и подарки.
Парк-отель «Чайка»
Начало в 13:00.
В программе «перетягивание не каната, а квадроцикла», веселые игры с призами. Завершится праздник сожжением чучела.
1559. Спасибо.