Пассажирам автобуса, у которого отпало колесо на алтайской трассе, вернут деньги

Пассажиры автобуса Яровое – Барнаул, который не смог завершить поездку из-за отпавшего колеса, могут вернуть деньги за билеты.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе Минтранса Алтайского края, возврат средств сделают через барнаульский автовокзал.

В ведомстве заверили, что не дожидаться окончания ремонта автобуса решили сами пассажиры.

"Водитель предложил пассажирам дождаться починки и продолжить движение, но поскольку пунктом назначения большей части пассажиров был именно этот населённый пункт, они отказались, – уточнили в министерстве. – Те, кому необходимо было продолжить путь, приняли решение воспользоваться другими маршрутами, проходящими через автостанцию с. Благовещенка".

Сломавшийся автобус проходил последний техосмотр в феврале 2021 года, что соответствует действующему законодательству, предписывающему проводить эту процедуру раз в полгода.

В Минтрансе подчеркнули, что поломка возникла "вследствие непредвиденных обстоятельств, которые невозможно установить во время проведения предрейсового контроля".

Тем не менее пассажироперевозчику дали указание усилить контроль за проверкой технического состояния транспортных средств перед выездами в рейсы.

Напомним, ранее пассажиры автобуса маршрута Яровое – Барнаул пожаловались на поломку общественного транспорта, из-за которой людей высадили на обочине дороги.