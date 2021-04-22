Такой день. Апрельский снег и приговор для убийцы из Бийска

22 апреля в Барнауле неожиданно пошёл снег и утром горожан встретили "зимние" улицы. На дорогах образовались пробки, но уже к середине дня весь утренний снег растаял.
Бывшему начальнику Регионального жилищного управления в Алтайском крае предъявили обвинение по делу об обеспечении жильём детей-сирот. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и неисполнении решения суда.
Депутаты молодёжного парламента Алтайского края обсудили возможность запрета продажи безалкогольного пива несовершеннолетним. Они считают, что его употребление также вызывает привыкание, а дизайн упаковки склоняет к употреблению алкоголя.
32-летнего бийчанина, который совершил резонансное нападение на двух девушек, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Известно, что мужчина жил в шалаше в лесу, ранее привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Пять белочек выпустили на волю в Нагорном парке Барнаула. Зверьки родились в городском зоопарке "Лесная сказка".
По 1,5 млн рублей ежегодно будут выделять в течение пяти лет Алтайскому краю на модернизацию первичного звена здравоохранения. Всего за пять лет на первичное звено потратят 8,4 млрд рублей. За это время Минздрав планирует построить в Алтайском крае 130 новых объектов.
Дорожно-транспортное происшествие с участием катафалка и легкового автомобиля произошло ранним утром 22 апреля в Алтайском крае. Микроавтобус перевернулся и вылетел в кювет, приземлившись на крышу, а гроб выпал из салона.
Жительницу Барнаула Ирину Яковенко признали "Главной женщиной – 2020". Эксперты оценивали стиль, философию и продвижение личного бренда номинанток, бизнес-показатели, социальную активность и личную инициативу.
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