До +22 градусов обещают в Алтайском крае 26 апреля

В Алтайском крае продолжает действовать оперативное предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Этому способствует сухая и жаркая погода.
В регионе 26 апреля температура воздуха составит +12...+17 градусов, местами по западу и югу – до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +14...+16 градусов. По прогнозам синоптиков, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Уже во вторник, 27 апреля, метеорологи прогнозируют небольшие дожди, которые к вечеру местами могут усилиться. Также ожидается небольшое похолодание.
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