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До +22 градусов обещают в Алтайском крае 26 апреля

, ИА "Амител"
В регионе продолжает действовать оперативное предупреждение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжает действовать оперативное предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Этому способствует сухая и жаркая погода.

В регионе 26 апреля температура воздуха составит +12...+17 градусов, местами по западу и югу – до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +14...+16 градусов. По прогнозам синоптиков, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Уже во вторник, 27 апреля, метеорологи прогнозируют небольшие дожди, которые к вечеру местами могут усилиться. Также ожидается небольшое похолодание. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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