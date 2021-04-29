Более 1 млн жителей Алтайского края получат вакцину от коронавируса к осени

Свыше 1 млн жителей Алтайского края планируют провакцинировать к осени 2021 года. Об этом в ходе отчёта о работе регионального правительства за 2020 год заявил губернатор Виктор Томенко.
По словам главы края, число привившихся от COVID-19 должно достигнуть 60% – это около 1,1 млн от всего населения. По мнению специалистов, такой процент необходим для появления коллективного иммунитета.
По последним данным алтайского оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регион уже поступило более 250 тыс. комплектов вакцины. Сейчас на Алтае прививаются свыше 186 тыс. человек. Из них почти 112 тысяч получили оба компонента прививки.
Согласно официальной статистике, с начала пандемии в Алтайском крае COVID-19 заразились 49 588 человек. Скончались 2957 пациентов с ковидом.
Комментарии
мечтатели, сейчас привит каждый шестой (как нам льют с телека) % а к осени хотят 50%?
а мы посмотрим на этих мутантов через пару лет...
я боюсь мутантов, как бы не пришлось как Милке бегать всех стрелять(
29.04.2021 15:21
- гость -
Если хочешь посмотреть на мутанта, то можешь не ждать пару лет, а просто пойди к зеркалу.