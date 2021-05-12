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Более 300 ветеранов Алтайского края получили подарки в рамках марафона "Спасибо за Победу"

, ИА "Амител"
Благотворительную акцию ежегодно организует Медиагруппа "FM-Продакшн"

Благотворительный марафон "Спасибо за Победу" завершён. Участники акции поздравили ветеранов в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. Организаторы отметили, что в этом году удалось собрать большое количество подарков, несмотря на короткие сроки марафона.

Так, в Барнауле подарки отправились к 220 ветеранам. Часть из них была вручена волонтёрами корпорации "Тавела", часть – передана Комитету ветеранов Ленинского района и Российскому союзу ветеранов города Барнаула. В Бийске вручили 80 подарочных наборов, в Горно-Алтайске – 12.

В благотворительном марафоне "Спасибо за Победу – 2021" приняли участие:

Барнаул: гостиница "Сибирь", "Интер-Масло", "АгроСевТорг", "Гриль №1", КГ "Концерн", "Пчела и человек", корпорация "Тавела", сеть АЗС под брендом "ЛУКОЙЛ" (ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"), "Евростиль", "Алтайские закрома", ТС "Подкова".

Бийск: ООО ТД "Алтай строй", ООО "ТК Промсталь", группа компаний "Ангар 18", аптечная сеть "Эвалар", компания "Квантсервер", магазин "Планета Глория", "Терминал-Моторс", доставка замороженных полуфабрикатов ИП Соломонов, кондитерский дом "Изюминка", торговая сеть "Форне".

Горно-Алтайск: ИП Осипенко Е.С., ООО "Автомаркет", ООО "КОС", "Сибирский медведь", ИП Половкова М.В., ИП Ялонаков А.Н., ООО "Универснаб", ООО "Онрелла", ИП Костицын А.А., ИП Толстихин Ю.Л., ПТП "Цвет", ООО "Фолиант", ИП Сахарова С.Г.

Улыбки волонтёров и ветеранов скрывались за медицинскими масками: из-за пандемии приходилось соблюдать меры предосторожности. Однако блеск в глазах не спрячет ни одна маска. Даже короткие встречи на безопасном расстоянии прошли душевно и тепло.

Напомним, что главная цель акции – подарить внимание и оказать помощь ветеранам. Подробности о том, как проходил марафон "Спасибо за Победу" в предыдущем году, можно посмотреть здесь

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.05.2021 11:12
гость

бизнесмены!-обратитесь к Ветеранам с просьбой научить Вас Родину защищать: Пришла пора,Господа!----богатые-бедные-у ВСЕХ один корабель...

12.05.2021 12:02
- гость -

умнички) а то во всех пабликах только про подарки от единой России и государства, а оказывается много кто поздравляет ветеранов!

12.05.2021 12:28
Гость

Конечно интерьеры жилищ дикие.

12.05.2021 13:54
- гость -

Такие улыбки искренние) Пусть будут здоровы и не забыты!

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