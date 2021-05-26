Барнаульцы жаловались на кусты у перехода, на котором сбили ребёнка, ещё в 2020 году

Жители Барнаула обращались по поводу зелёных насаждений возле дома № 8 на улице Сухэ-Батора в УМВД по Алтайскому краю ещё в июне 2020 года. Тогда полиция сообщила, что ограничивающих треугольник видимости кустарников там нет.

Напомним, что 25 мая 60-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в районе дома № 8, наехал на несовершеннолетнюю, когда та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по нерегулируемому переходу.

Выяснилось, что горожане обращались по вопросу кустов почти год назад, однако тогда в полиции ответили, что при обследовании территории никаких ограничивающих видимость насаждений не обнаружено.

При этом ответственность за проектирование дорог, а вместе с тем и обеспечение видимости несёт администрация Барнаула в лице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.