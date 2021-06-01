Назван средний размер страховой пенсии по старости в России

Счётная палата подсчитала средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года. Согласно аналитическому материалу ведомства, сумма выплат составила 16 789 рублей.
Как сообщает РИА Новости, для неработающих пенсионеров также провели индексацию в 6,3%, благодаря чему размер выплат достиг 17 535 рублей. В целом рост с 1 января 2020 года составил 911 рублей, или 5,7%.
Как отметили в Счётной палате, всего на начало года число пенсионеров в России составляло 2,9 млн человек, а за год их количество сократилось на 0,7%.
Отдельно ведомство выявило исполнение бюджета Пенсионного фонда за январь-март с дефицитом 5,149 млрд рублей. Как отмечает Счётная палата, почти по всем основным доходам объёмы поступлений оказались ниже, чем в первом квартале 2020 года.
Комментарии
"Как отметили в Счётной палате, всего на начало года число пенсионеров в России составляло 2,9 млн человек". Это как? Вообще-то на 01.01.2021г. число пенсионеров составляло 46,2 млн. человек.
треть населения пенсы. ужос.
нет у нас пенсий-страховку американцы платят- и потому пфр выдаёт справочки о наличии пенсии-удостоверений пенсионера нет сейчас.
около 30 000 пенсионеров умерло в Алт. крае за последний год.
Возраст выхода на пенсию поднимали до 65 лет под лозунгом увеличить размер пенсионных выплат, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию. В итоге осталась нищенская пенсия у большинства пенсионеров.( Силовики не относятся к большинству, у них пенсия из госбюджета.) Обман в очередной раз.
1.06.2021 12:11
гость
за год в крае родилось 21 085, а умерло – 32 594 человека. По вашему все умершие были пенсионерами?
количество пенсионеров в стране сократилось на 0,7%
все-таки не зря пенсионную реформу провели...