Назван средний размер страховой пенсии по старости в России

Счётная палата подсчитала средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года. Согласно аналитическому материалу ведомства, сумма выплат составила 16 789 рублей.

Как сообщает РИА Новости, для неработающих пенсионеров также провели индексацию в 6,3%, благодаря чему размер выплат достиг 17 535 рублей. В целом рост с 1 января 2020 года составил 911 рублей, или 5,7%.

Как отметили в Счётной палате, всего на начало года число пенсионеров в России составляло 2,9 млн человек, а за год их количество сократилось на 0,7%.

Отдельно ведомство выявило исполнение бюджета Пенсионного фонда за январь-март с дефицитом 5,149 млрд рублей. Как отмечает Счётная палата, почти по всем основным доходам объёмы поступлений оказались ниже, чем в первом квартале 2020 года.