"Собянинские" трамваи все еще не выехали в Барнаул

Списанные московские трамваи, которые Сергей Собянин передал Барнаулу, так и не тронулись с места. С момента заключения контракта на перевозку прошло уже два месяца.

Как рассказал "Банкфаксу" подрядчик Максим Серебренников, между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. Трамваи просто не влезли на подготовленные платформы, а чиновники теперь не идут на компромисс.

По словам предпринимателя, проблема в том, что указанная в техзадании высота вагонов не соответствует действительности. С трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте. Серебренников уточнил, что если бы условия были выполнены, то вагоны без проблем поместились бы на платформах.

Бизнесмен пожаловался на то, что после обнаружения проблемы чиновники не идут с ним на контакт.

"Я пытался с ними поговорить, встретиться. Можно было договориться расторгнуть договор в двустороннем порядке. Они бы провели новую закупку, уточнили бы все размеры, и вагоны бы уже давно привезли, но они не хотят общаться", – отметил он.

Таким образом, судьба подаренных трамваев пока остаётся неизвестной. В пресс-службе мэрии информацию оперативно прокомментировать не смогли.

Ранее стало известно, что Алтайский край в мае 2021 года бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор региона Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру города Сергею Собянину. ГУП "Мосгортранс" готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Tatra Т3, которые планируется распределить между Барнаулом и Бийском.