Сезон открыт: 52 детских загородных лагеря уже заработали в Алтайском крае

В июне начали свою работу 52 детских загородных лагеря, сообщил на пресс-конференции министр образования Максим Костенко.

Из них 45 лагерей Алтайского края участвуют в программе детского кешбэка (в неё не включены лагеря на базе санаториев и пришкольные). По словам министра образования, уже сейчас возможностью купить путёвку и получить 50% возврата стоимости воспользовались 700 человек.

"Около 35% путёвок выкупили ещё до 25 мая. Все родители, которые купили путёвки в этом году в загородные лагеря, получат возврат средств до 15 октября 2021 года, на это из краевого бюджета выделено более 160 миллионов рублей", – сказал Максим Костенко.

Он напомнил, что смены в этом году сокращены с 21 до 14 дней. Поэтому в некоторых лагерях будет и четыре, и пять смен (вместо обычных трёх). "Фактически отдых в лагере в этом году перестал быть оздоровительным – на улучшение здоровья двух недель маловато, но остался в качестве развлечения и проведения летнего досуга детей", – подчеркнул министр образования.

Кроме загородных, начали работу и пришкольные лагеря – всего по краю их открыто около 840. Стоимость пребывания там будет варьироваться от двух до пяти тысяч, уточняют в Минобре.

Ранее amic.ru рассказывал, что такое кешбэк на отдых в загородных лагерях, кто и каким образом его сможет получить.