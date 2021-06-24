Первые сведения о коронавирусе исчезли из баз данных

Первые сведения о геноме оригинального варианта коронавируса исчезли: их удалили из американских баз в июне 2020-го. Информация хранилась в базе Национального института здравоохранения США (NIH), однако затем китайские исследователи отозвали сведения, заявив, что информацию следует обновить, а старую нужно изъять "во избежание расхождений".

Как сообщает Bloomberg, источники в NIH пояснили, что исследователи из КНР имели полное право распоряжаться своими данными.

Сейчас же исчезновение первых данных о SARS-CoV-2 вызывает подозрения: так, американский вирусолог Джесси Блум полагает, что власти КНР могли скрыть и другую информацию о вспышке в Ухане.

Напомним, что ранее доктор Стивен Куэйя и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили об искусственном происхождении коронавируса. Согласно их статье для The Wall Street Journal, возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у естественного коронавируса.