Владимир Путин назначил нового прокурора Алтайского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность прокурора Алтайского края Антона Германа на пять лет. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Антон Герман ранее занимал пост заместителя прокурора Сахалинской области. Окончил Омскую академию МВД России. Занимал руководящие должности в прокуратуре Омска и Омской области, после чего его направили на работу в Приморье, а затем на Сахалин. В органах прокуратуры трудится свыше 20 лет – с июня 2000 года. Женат, двое детей.

Напомним, во второй половине марта Александр Руднев покинул пост прокурора Алтайского края. Он ушёл на пенсию.

Руднев возглавил региональное ведомство в апреле 2019 года, сменив на посту Якова Хорошева. До этого уроженец Алтайского края работал первым замом прокурора Волгоградской области. Ранее Руднев был заместителем прокурора Алтайского района, прокурором Быстроистокского района, прокурором Павловского района.