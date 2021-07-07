Нового прокурора Алтайского края представили коллективу

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин представил коллективу нового прокурора Алтайского края Антона Германа, назначенного на должность в начале июля президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В выступлении Демешин озвучил некоторые приоритеты работы. В их числе реализация мероприятий нацпроектов; трудовой занятости населения, восстановления прав дольщиков; обеспечения жильем сирот.

"Наряду с этим Дмитрий Демешин указал, что актуальными для края остаются вопросы предоставления качественной и доступной медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения; социальной защиты прав инвалидов; соблюдения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, — уточнили в ведомстве. — Средствами прокурорского надзора необходимо достичь снижения общего уровня преступности".

Антон Герман ранее занимал пост заместителя прокурора Сахалинской области. Окончил Омскую академию МВД России. Занимал руководящие должности в прокуратуре Омска и Омской области, после чего его направили на работу в Приморье, а затем на Сахалин. В органах прокуратуры трудится свыше 20 лет – с июня 2000 года. Женат, двое детей.

За примерное исполнение служебных обязанностей Генеральным прокурором России награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ" и "За безупречную службу".

Напомним, во второй половине марта Александр Руднев покинул пост прокурора Алтайского края. Он ушёл на пенсию.

Руднев возглавил региональное ведомство в апреле 2019 года, сменив на посту Якова Хорошева. До этого уроженец Алтайского края работал первым замом прокурора Волгоградской области. Ранее Руднев был заместителем прокурора Алтайского района, прокурором Быстроистокского района, прокурором Павловского района.