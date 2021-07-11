В Барнауле построят ЖК "Шотландия" с восемью высотками

Фото: altayrealt.ru

В барнаульском квартале 2036 построят ЖК "Шотландия", в который войдут восемь жилых высоток. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", несколько из них будут высотой до 24 этажей.

"Судя по рендерам, три башни вдоль Солнечной поляны будут иметь повышенную этажность (примерно 20-24), — уточняет издание. — Еще один "небоскреб" может встать на углу С. Семенова и Христенко".

Архитектурно-градостроительную концепцию будущего жилищного комплекса обнародовал проектировщик Алексей Квасов.

Особенно обращают на себя внимание фасады, выполненные с отделкой под камень. Они придают зданиям "дорогой" вид.

В центре квартала планируют возвести детский сад и школу с собственным стадионом, на котором разместятся теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадка.

Предусмотрен проектом и гаражный комплекс. Его хотят построить на улице 280-летя Барнаула и сделать многоярусным. С другой стороны домов планируют создать открытые парковки.

Всего участок включает в себя 13 Га земли в периметре улиц 280-летия Барнаула, Солнечная поляна, С. Семенова и Христенко.