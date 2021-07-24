Что посмотреть на Олимпиаде 24 июля. Расписание соревнований

24 июля станет первым соревновательным днём на Олимпиаде в Токио, когда будут разыграны комплекты наград. Всего в субботу предстоит узнать, кто станет обладателями 11 комплектов наград в нескольких видах спорта. В некоторых из дисциплин есть шансы подняться на пьедестал почёта у российских спортсменов. Также в борьбу в этот день вступят представители командных видов спорта.

Напомним, в состав российской сборной (официально – ОКР) вошли 335 спортсменов, в том числе четыре человека представляют Алтайский край. Официальная задача – завоевать порядка 50 медалей и занять третье место в общекомандном зачёте. Всего на ОИ-2020 разыгрываются рекордные 339 комплектов наград (в общей сложности 1079 медалей). Причём две трети медалей Токио-2020 недоступны для России. 785 наград разыграют без участия наших спортсменов.

Россия не имеет представительства сразу в нескольких видах спорта. Среди них – серфинг, скейтбординг, бейсбол, софтбол, классический баскетбол, хоккей на траве, футбол, гольф, парный настольный теннис и легкоатлетические эстафеты. В остальных видах сборная ОКР представлена и, по оптимистичным прогнозам, может претендовать на 65-70 медалей, из них не менее 20 – золотых.

Расписание финалов 24 июля

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, женщины (04:45 по мск)

10 м, пневматический пистолет, мужчины (09:30)

Велошоссе

Групповая гонка, мужчины (05:00)

Тяжёлая атлетика

До 49 кг, женщины (07:50)

Стрельба из лука

Смешанные команды (10:25)

Дзюдо

До 48 кг, женщины (12:10)

До 60 кг, мужчины (12:40)

Фехтование

Шпага, женщины (13:50)

Сабля, мужчины (14:20)

Тхэквондо

До 49 кг, женщины (14:30)

До 58 кг, мужчины (14:45)

Какие соревнования 24 июля покажут российские телеканалы

Трансляции в выходные дни поделили между собой Первый канал и "Матч ТВ". "Россия 1" присоединится к Олимпиаде с понедельника, 26 июля.

Первый канал, 24 июля

04:00 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Стрельба. Пневматическая винтовка. Женщины

08:25 – Баскетбол 3x3. Россия – Китай. Женщины. Россия – Китай. Мужчины

09:25 – Пляжный волейбол. Россия – Испания. Мужчины. Спортивная гимнастика. Женщины

12:20 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Плавание.

"Матч ТВ", 24 июля