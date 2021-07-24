Что посмотреть на Олимпиаде 24 июля. Расписание соревнований

24 июля станет первым соревновательным днём на Олимпиаде в Токио, когда будут разыграны комплекты наград. Всего в субботу предстоит узнать, кто станет обладателями 11 комплектов наград в нескольких видах спорта. В некоторых из дисциплин есть шансы подняться на пьедестал почёта у российских спортсменов. Также в борьбу в этот день вступят представители командных видов спорта.
Напомним, в состав российской сборной (официально – ОКР) вошли 335 спортсменов, в том числе четыре человека представляют Алтайский край. Официальная задача – завоевать порядка 50 медалей и занять третье место в общекомандном зачёте. Всего на ОИ-2020 разыгрываются рекордные 339 комплектов наград (в общей сложности 1079 медалей). Причём две трети медалей Токио-2020 недоступны для России. 785 наград разыграют без участия наших спортсменов.
Россия не имеет представительства сразу в нескольких видах спорта. Среди них – серфинг, скейтбординг, бейсбол, софтбол, классический баскетбол, хоккей на траве, футбол, гольф, парный настольный теннис и легкоатлетические эстафеты. В остальных видах сборная ОКР представлена и, по оптимистичным прогнозам, может претендовать на 65-70 медалей, из них не менее 20 – золотых.
Расписание финалов 24 июля
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, женщины (04:45 по мск)
10 м, пневматический пистолет, мужчины (09:30)
Велошоссе
Групповая гонка, мужчины (05:00)
Тяжёлая атлетика
До 49 кг, женщины (07:50)
Стрельба из лука
Смешанные команды (10:25)
Дзюдо
До 48 кг, женщины (12:10)
До 60 кг, мужчины (12:40)
Фехтование
Шпага, женщины (13:50)
Сабля, мужчины (14:20)
Тхэквондо
До 49 кг, женщины (14:30)
До 58 кг, мужчины (14:45)
Какие соревнования 24 июля покажут российские телеканалы
Трансляции в выходные дни поделили между собой Первый канал и "Матч ТВ". "Россия 1" присоединится к Олимпиаде с понедельника, 26 июля.
Первый канал, 24 июля
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04:00 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Стрельба. Пневматическая винтовка. Женщины
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08:25 – Баскетбол 3x3. Россия – Китай. Женщины. Россия – Китай. Мужчины
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09:25 – Пляжный волейбол. Россия – Испания. Мужчины. Спортивная гимнастика. Женщины
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12:20 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Плавание.
"Матч ТВ", 24 июля
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08:15 – Волейбол. Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая трансляция.
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10:05 – Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины. Финал
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10:45 – Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. Прямая трансляция
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11:55 – Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
- 14:20 – Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
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23:00 – Бокс.
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23:35 – Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финал
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02:55 – Волейбол. Женщины. Россия – Италия. Прямая трансляция
- 05:30 – Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия – Бельгия. Прямая трансляция
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05:55 – Спортивная гимнастика. Женщины. Прямая трансляция
Комментарии
О, японки в масках, наверное в Японии низкое образование, не знают, что маски не помогают
Там во всём очень строго:все поголовно в масках,каждый день сдают тест.И как только спортсмен полностью закончит выступления-сразу домой.Только непонятно,кто на закрытии останется )
все поголовно в масках
Они крутую электронику делают, а ума понять, что маска не помогает, не хватает?
Может это им советуют медицинские специалисты,которые ничем не связаны с электроникой?
Может у них все участки мозга работают в отличии от некоторых неяпонцев?
Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио!!!
Может у них все участки мозга работают в отличии от некоторых неяпонцев?
Может и так
России не дали представительства в различных видах спорта. В мы успокоиться не можем, как "заглотыши", считаем сколько медалей можем завоевать.
24.07.2021 09:42
- гость -
Браво!!!