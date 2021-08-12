Дожди, грозы, утренний туман. О погоде в Алтайском крае 12 августа

Утренний туман, дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае днём 12 августа. По прогнозам синоптиков, в регионе поднимается порывистый ветер.

Как сообщает региональная ЦГМС, дневная температура составит +21...+26 градусов. В отдельных районах дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.