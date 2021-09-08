Путин назначил исполняющего обязанности главы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы МЧС. Должность будет занимать первый заместитель руководителя ведомства Александр Чуприян.

Путин выразил соболезнования семье погибшего министра Евгения Зиничева. Слова президента передали в пресс-службе Кремля.

Зиничев погиб, спасая оператора Александра Мельника. Они снимали учебный фильм во время межведомственных учений.

Мельник оступился, и Зиничев попытался его удержать, но не смог. Оба получили серьёзные травмы. На вертолёте пострадавших пытались доставить до городской больницы Норильска, но они скончались, не добравшись до медиков.