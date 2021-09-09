Песков о смерти главы МЧС: "Есть только одна реальная версия"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кощунственными альтернативные версии смерти главы МЧС России Евгения Зиничева. Его слова передаёт ТАСС.

"Там версий нет, есть одна реальная версия, всё остальное – это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", – заявил Песков.

Напомним, что, по официальным данным, Зиничев погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека".

Позднее в СМИ появилась информация о том, что обстоятельства гибели главы МЧС были иными.