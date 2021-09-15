На Алтае пьяный мужчина угнал "Ниву", врезался в забор и уснул прямо в машине

В Славгороде пьяный безработный угнал автомобиль и попал на нём в ДТП. Об угоне припаркованной у дома "Нивы" в полицию заявил 31-летний местный житель.

Как установили полицейские, ВАЗ-2131 нетрезвый горожанин заприметил поздно вечером, когда возвращался домой. Машина была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Мужчина решил не терять времени и сел за руль.

"Однако далеко уехать не смог: не справившись с управлением, врезался в забор и уснул в машине", – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело завели по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".