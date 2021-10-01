Тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год до 2024

Правительство установило темпы роста тарифов на электроэнергию в РФ в 2022-2024 годах. Для населения рост составит 5% ежегодно, так же увеличатся тарифы на передачу электроэнергии. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, который был внесён в Госдуму 30 сентября.
Согласно документу, регулируемые тарифы на передачу электроэнергии для всех категорий потребителей, кроме населения, в 2022 году вырастут на 3,8%. Индексация тарифов до 2024 года не превысит 3%.
В апреле Минэкономразвития прогнозировало размер индексации тарифов на электроэнергию для населения России на том же уровне.
"В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения", – говорилось в прогнозе.
Комментарии
убивает то, что индексацию тарифов рассматривают как само собой разумеющееся
Масштаба ума не хватает используя новые технологии в том числе цифровизации и использования современного электросетевого оборудования, построенного на новых принципах СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ и далее СНИЗИТЬ ТАРИФ, тем самым дать отечественных производителям быть конкурентноспособнее на внешних рынках, и запустить тем самым цикл роста экономики?
Совковый мозг может только предложить увеличивать издержки и перекладывать каждый год неэфективность менеджеров естественных монополий(или наоборот эфективность их воровсства) на конечных потребителей. Потом эти ребята набив карманы и уехав, из-за границы жизни учат простых россиян.
автоматически поддерживают инфляцию
Охренели ? А что подорожало то, ну кроме треснувших от наглости зарплат менеджмента?
будут расти на 5% в год до 2024
Это чтобы думали за кого в 2024 голосовать?
Все равно за вовку прголосуют, ЕдРо подняли пенсионный возраст на пятак и ничего, все равно их выбоали.
Так вы что хотите? У власти партия "Единая Россия"! Она только и может, что грабить свой народ! Отняли пять лет пенсии, ввели Платон, увеличили НДС и многое другое.