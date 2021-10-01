Тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год до 2024

Правительство установило темпы роста тарифов на электроэнергию в РФ в 2022-2024 годах. Для населения рост составит 5% ежегодно, так же увеличатся тарифы на передачу электроэнергии. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, который был внесён в Госдуму 30 сентября.

Согласно документу, регулируемые тарифы на передачу электроэнергии для всех категорий потребителей, кроме населения, в 2022 году вырастут на 3,8%. Индексация тарифов до 2024 года не превысит 3%.

В апреле Минэкономразвития прогнозировало размер индексации тарифов на электроэнергию для населения России на том же уровне.

"В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения", – говорилось в прогнозе.