Мэрия потратит на снежный городок на барнаульском Арбате порядка 2,6 млн рублей

Мэрия Барнаула разместила тендер на устройство, содержание, а также демонтаж снежного городка на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. В этом году на обустройство Арбата потратят до 2,649 млн рублей – такая цена указана на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Сбор заявок на тендер продлится до 15 октября. Согласно описанию, работы по благоустройству городка продлятся с 7 по 21 декабря, а демонтаж конструкций начнётся с 15 января и завершится не позднее 24 февраля. При этом работы должны проводиться независимо от дня недели, праздничных дней и времени суток. Также подрядчик обязан поддерживать в пригодном виде горки и другие конструкции.

Согласно техническому заданию, в снежном городке будут две горки, большая шестиметровая искусственная ель, ледовые фигуры, светодиодные прожекторы, и ряд светодиодных конструкций – снеговики, ёлки, цветы, снежинки, звёзды, олень, лебеди, а также несколько героев мультфильмов – Дюймовочка, Снежная королева и другие.