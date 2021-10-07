Мэрия потратит на снежный городок на барнаульском Арбате порядка 2,6 млн рублей

Мэрия Барнаула разместила тендер на устройство, содержание, а также демонтаж снежного городка на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. В этом году на обустройство Арбата потратят до 2,649 млн рублей – такая цена указана на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Сбор заявок на тендер продлится до 15 октября. Согласно описанию, работы по благоустройству городка продлятся с 7 по 21 декабря, а демонтаж конструкций начнётся с 15 января и завершится не позднее 24 февраля. При этом работы должны проводиться независимо от дня недели, праздничных дней и времени суток. Также подрядчик обязан поддерживать в пригодном виде горки и другие конструкции.
Согласно техническому заданию, в снежном городке будут две горки, большая шестиметровая искусственная ель, ледовые фигуры, светодиодные прожекторы, и ряд светодиодных конструкций – снеговики, ёлки, цветы, снежинки, звёзды, олень, лебеди, а также несколько героев мультфильмов – Дюймовочка, Снежная королева и другие.
Комментарии
Мало
А что, на проезжей части ёлку ставить не будут? Можно ездить без пробок?
а смысл городок разбирать 15 января??? пустая трата времени и денег! здесь можно оставлять городок пока погода не начнет его разбирать!!! какая глупость
Этой зимой стояло, пока таять не начало.
Уже который год отсутствуют горки для детей школьного возраста.
Ёлка и фигуры для кого?
7.10.2021 11:36
- гость -
Дети школьного возраста дома сидят в телефоны таращатся. Им эти горки и фигуры не уперлись никуда
По сообщениям Амика чуть ли не каждую неделю трамваи сходят с рельсов, аварии у водоканала и тепловиков, а мэрия жить не может без городков и фейерверков.
Пир во время чумы, однако.