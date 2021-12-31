Одевайтесь потеплее. О погоде в Алтайском крае 31 декабря и в новогоднюю ночь

Морозы ожидаются в Алтайском крае в ночь с 31 декабря на 1 января. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, долго гулять в новогоднюю ночь выйдет лишь у самых стойких – столбики термометров покажут от -18 до -23 градусов, а при прояснении температура снизится до -28°С.

Днём 31 декабря температура составит от -13 до -18 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле температура составит -15...-17 градусов. Без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

К ночи в регионе похолодает до -18...-23 градусов, при прояснении – до -28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле – от -21 до -23 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица.