БК "Барнаул" одержал тяжёлую победу в первой игре года

БК "Барнаул" одержал трудную победу в своей первой игре 2022 года. Очередной матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги-1 против уфимского "Уфимца" состоялся 10 января в Уфе и завершился со счётом 77:76 (22:19, 12:22, 19:17, 24:18) в пользу алтайской команды.

Самым результативным в составе победителей стал Александр Мартынов, который набрал 23 очка. "Горожане" занимают девятое место в турнирной таблице.

В следующем туре 13 января "Барнаул" сыграет в Москве против ЦСКА-2, располагающемся на восьмой строке.

Напомним, в заключительной встрече 2021 года барнаульские баскетболисты на своей площадке в упорной борьбе уступили "Новосибирску".