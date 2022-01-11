Впервые за 10 лет в России снизился проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз

В России впервые за 10 лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВШЭ.

В работе рассматривались 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.

"В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился – пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму", – отметили специалисты.

Авторы исследования добавили, что половина студентов, которых зачислили на бюджет, это школьные отличники.

Ранее сообщалось, что Центр управления регионом в Алтайском крае заключил соглашения о сотрудничестве с двумя вузами – Алтайским государственным техническим университетом и Алтайским государственным педагогическим университетом.