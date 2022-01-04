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Алтайские вузы будут следить за "инцидентами" от студентов в соцсетях

, ИА "Амител"
ЦУР Алтайского края поможет вузам реагировать на проблемные посты в социальных сетях
Фото: пресс-служба АГПУ

Фото: пресс-служба АГПУ

Центр управления регионом в Алтайском крае заключил соглашения о сотрудничестве с двумя вузами – Алтайским государственным техническим университетом и Алтайским государственным педагогическим университетом. Об этом сообщается в официальном аккаунте ЦУРа.

"ЦУР и вузы Алтайского края будут решать проблемы студентов вместе. Вузы подключатся к системе "Инцидент Менеджмент" — это позволит оперативно реагировать на сложные и проблемные истории, о которых студенты сообщают в интернете. В перспективе планируется, что учащиеся смогут проходить практику в ЦУР – изучать алгоритмы соцсетей, работать с текстовыми ответами", – сообщает организация.

В пресс-службе АГПУ уточняют, что в рамках подписанного соглашения предполагается обмен опытом, информационный обмен, теоретическими и практическими знаниями, навыками, проведение совместных исследований и выработка рекомендаций по вопросам, входящим в перечень задач обеих сторон. 

По словам руководителя ЦУРа Евгения Нечепуренко, соглашения будут заключаться и с другими вузами Алтайского края. Следующими к работе с обратной связью в соцсетях подключатся АлтГУ и АГМУ. 

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Комментарии

4.01.2022 09:17
- гость -

изучать алгоритмы соцсетей, работать с текстовыми ответами

Вместо того чтобы педагогов и инженеров учить, они интеренет троллей плодят. Ну и долго ли на троллях и силовиках продержится этот режим?

4.01.2022 09:28
- гость -

Одно другому не помеха

4.01.2022 11:32
- гость -

Можно ещё учиться и в бардели подрабатывать. Одно другому не помеха

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