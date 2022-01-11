Загадочный зверь ворует котов у жителей Бийска

Неустановленный зверь "терроризирует" посёлок Молодёжный в Бийске – из нескольких домов пропали кошки, сообщает "Бийский рабочий".

Жительница посёлка и её муж заметили на соседской крыше животное, похожее на рысь. Однако сфотографировать его не получилось – слишком уж быстрым оказался хищник. Бийчане уверены, что видели не домашнюю кошку или собаку.

Как отметили охотники, в лесах возле Бийска рыси действительно водятся, хоть и в малом количестве – они даже занесены в Красную книгу. Животные вполне могут выходить к жилым домам в поисках пропитания.

Ранее дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных. Одну из рысей поймали и определили в мини-зоопарк. Вместе с тем на кладбище в селе живёт ещё несколько особей.