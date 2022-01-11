Загадочный зверь ворует котов у жителей Бийска

Неустановленный зверь "терроризирует" посёлок Молодёжный в Бийске – из нескольких домов пропали кошки, сообщает "Бийский рабочий".
Жительница посёлка и её муж заметили на соседской крыше животное, похожее на рысь. Однако сфотографировать его не получилось – слишком уж быстрым оказался хищник. Бийчане уверены, что видели не домашнюю кошку или собаку.
Как отметили охотники, в лесах возле Бийска рыси действительно водятся, хоть и в малом количестве – они даже занесены в Красную книгу. Животные вполне могут выходить к жилым домам в поисках пропитания.
Ранее дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных. Одну из рысей поймали и определили в мини-зоопарк. Вместе с тем на кладбище в селе живёт ещё несколько особей.
Комментарии
блин....фотка в тему. поржал ) ) ) )
у нас психически нездоровый человек ловил котов по подъездам и убивал их
Чупакабра?!!!
11.01.2022 11:31
гость
Есть его адрес? Как он к собакам относится? А то развелось дофигища.
11.01.2022 11:37
тю!
Да!
Центр Барнаула, район политеха, по деревьям бегают белки. Нее, настоящие, белки не результат возлияния на новогодние праздники.
11.01.2022 12:04
- гость -
Они всем кажутся настоящими, особенно после НГ.