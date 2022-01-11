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Новости

Загадочный зверь ворует котов у жителей Бийска

, ИА "Амител"
Жительница посёлка и её муж заметили на соседской крыше животное, похожее на рысь
Фото: pinterest.ch

Фото: pinterest.ch

Неустановленный зверь "терроризирует" посёлок Молодёжный в Бийске – из нескольких домов пропали кошки, сообщает "Бийский рабочий".

Жительница посёлка и её муж заметили на соседской крыше животное, похожее на рысь. Однако сфотографировать его не получилось – слишком уж быстрым оказался хищник. Бийчане уверены, что видели не домашнюю кошку или собаку.

Как отметили охотники, в лесах возле Бийска рыси действительно водятся, хоть и в малом количестве – они даже занесены в Красную книгу. Животные вполне могут выходить к жилым домам в поисках пропитания.

Ранее дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных. Одну из рысей поймали и определили в мини-зоопарк. Вместе с тем на кладбище в селе живёт ещё несколько особей.

Дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

11.01.2022 11:26
- гость -

блин....фотка в тему. поржал ) ) ) )

11.01.2022 11:31
гость

у нас психически нездоровый человек ловил котов по подъездам и убивал их

11.01.2022 11:37
тю!

Чупакабра?!!!

11.01.2022 11:45
- гость -

11.01.2022 11:31
гость
Есть его адрес? Как он к собакам относится? А то развелось дофигища.

11.01.2022 11:56
- гость -


11.01.2022 11:37
тю!

Да!

11.01.2022 12:04
- гость -

Центр Барнаула, район политеха, по деревьям бегают белки. Нее, настоящие, белки не результат возлияния на новогодние праздники.

11.01.2022 12:11
- гость -

11.01.2022 12:04
- гость -

Они всем кажутся настоящими, особенно после НГ.

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