Всемирная организация здравоохранения назвала предполагаемый гибридный штамм коронавируса "дельтакрон" лабораторной ошибкой, сообщают "Известия" со ссылкой на главу технической группы ВОЗ Марию Ван Керкхове.

По её словам, "открытый" учёными с Кипра штамм не является комбинацией известных мутаций вируса. Скорее всего, это просто результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.

В связи с этим Керкхове призвала не употреблять термин "дельтакрон", ведь он подразумевает комбинацию вариантов вируса, чего на самом деле не произошло.

Ранее такую же версию высказывал руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.