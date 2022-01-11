Нефтяники, авиаторы и программисты: какие профессии в России оплачиваются выше всего?

Нефтяная и газовая отрасли оказались самыми высокооплачиваемыми в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Также хорошо оплачивается труд менеджеров и консультантов по вопросам управления.

Сколько получают в самых престижных сферах?

Так выглядит всероссийский топ-6 (до вычета налогов):

нефтегазовый сектор – 152 тыс. руб.;

менеджеры по вопросам управления – 146,7 тыс. руб.;

специалисты авиации – 126,5 тыс. руб.;

программисты – 121,3 тыс. руб.;

финансисты и страховщики – 117,1 тыс. руб.;

специалисты табачной индустрии – 115,9 тыс. руб.

Далее следуют сотрудники с зарплатами менее 100 тысяч – работники рыбной отрасли, учёные, металлодобытчики, а также маркетологи.

Как разнятся зарплаты в разных регионах?

В Москве самые высокие зарплаты фиксируются только в половине из перечисленных отраслей, но, например, специалисты в нефтегазовой сфере в столице получают в четыре раза больше средних 152 тыс. Менеджеры и консультанты по вопросам управления на Сахалине получают почти 300 тыс. руб. Профессионалы в сфере авиации больше всего получают на Чукотке – около 240 тыс. руб, IT-специалисты – на Ямале (более 190 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что 71% россиян планируют сменить работу в 2022 году. 76% респондентов от новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты.