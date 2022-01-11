Нефтяники, авиаторы и программисты: какие профессии в России оплачиваются выше всего?

Нефтяная и газовая отрасли оказались самыми высокооплачиваемыми в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Также хорошо оплачивается труд менеджеров и консультантов по вопросам управления.
Сколько получают в самых престижных сферах?
Так выглядит всероссийский топ-6 (до вычета налогов):
- нефтегазовый сектор – 152 тыс. руб.;
- менеджеры по вопросам управления – 146,7 тыс. руб.;
- специалисты авиации – 126,5 тыс. руб.;
- программисты – 121,3 тыс. руб.;
- финансисты и страховщики – 117,1 тыс. руб.;
- специалисты табачной индустрии – 115,9 тыс. руб.
Далее следуют сотрудники с зарплатами менее 100 тысяч – работники рыбной отрасли, учёные, металлодобытчики, а также маркетологи.
Как разнятся зарплаты в разных регионах?
В Москве самые высокие зарплаты фиксируются только в половине из перечисленных отраслей, но, например, специалисты в нефтегазовой сфере в столице получают в четыре раза больше средних 152 тыс. Менеджеры и консультанты по вопросам управления на Сахалине получают почти 300 тыс. руб. Профессионалы в сфере авиации больше всего получают на Чукотке – около 240 тыс. руб, IT-специалисты – на Ямале (более 190 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что 71% россиян планируют сменить работу в 2022 году. 76% респондентов от новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты.
Комментарии
Нефтяники едят голубцы😂😂😂
Да ладно! В Новосибирске ФГУП Чаплыгина ищет летчика испытателя за 20 в месяц. Мы бы все с радостью пошли, но требуют налет на манёвренных ВС не менее 800ч
да депутаты больше всего оплачиваются. а там уж хоть боксер хоть проститутка, кому оно надо это образование....
А где торговые представители? Некоторые из них тоже больше сотни получают.