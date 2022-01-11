Лауреаты премий по литературе и искусству получат по 120 тысяч рублей в Алтайском крае

В Алтайском крае начался приём заявок на соискание краевых премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. В 2022 году их размер составляет 120 тысяч рублей.

Премии Алтайского края присуждают за наиболее талантливые, отличающиеся новизной, оригинальностью, высоким художественным вкусом произведения, программы и проекты в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культуру и искусство края. Выдвижение соискателей возможно в 10 номинациях: литература, изобразительное, музыкальное и театральное искусство, хореография, кино и телевидение, архитектура, народное творчество, просветительская деятельность, а также искусствоведение и музейное дело.

Претенденты могут подать заявки до 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба правительства.