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Новости

Россиян призвали не выбрасывать новогодние ёлки, чтобы не вредить природе

, ИА "Амител"
При разложении на полигоне деревья выделяют в воздух опасный метан
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Представители Российского экологического оператора (РЭО) призвали не выбрасывать новогодние ёлки, а отправлять их на профильную утилизацию. При разложении деревья выделяют опасный газ.

"Если ёлка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан… Мы призываем сдавать живые ёлки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых ёлок", – сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее в пресс-службе мэрии Барнаула рассказали, что 22 января в городе пройдёт акция по утилизации новогодних ёлок. Мероприятие уже стало традиционным, и ежегодно участие в нём принимают всё больше горожан.

Барнаульцам рассказали, куда сдать ёлку после новогодних праздников

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

11.01.2022 14:53
- гость -

хахаха.. жуйте с кожурой?

11.01.2022 14:55
- гость -

А Вы представьте сколько умирающих в естественной среде в тайге эти елки выпускают метана..ЖУТЬ.

11.01.2022 15:02
- гость -

Вот же бредятина. В лесу значит не выделяют, а тут прям экологическая катастрофа. А чтобы не выделяли их наверное в вакуумные пакеты положат и в космос отправят

11.01.2022 15:05
что за РЭО то?


РЭО — аббревиатура, может означать. Рижский эстрадный оркестр. Русское экономическое общество. Русское энтомологическое общество. РЭО — футбольный клуб из Вильнюса

11.01.2022 15:05
- гость -

Лось выделяет метан поедании веток. Рашкину медаль за утилизацию лося. Коров, свиней запретить.

11.01.2022 15:06
- гость -

Лось выделяет метан при поедании веток.

11.01.2022 15:12
- гость -

Формула метана — CH4. Пр сгорании, окислениии образуется вода и улекслый газ. Где вред?

11.01.2022 15:14
- гость -

Запретить ЕЛКИ!!!

11.01.2022 16:07
- гость -

А уж сколько коровы выделяют метана... ни одна ёлка с ними в этом соперничать не может.

11.01.2022 16:15
- гость -

Ага, а ежегодные аварии на пром.предпритиях севера (норникель и т.д) не вредят? Ншли винвоатых.

11.01.2022 16:27
- гость -

Сколько метана выделают Представители Российского экологического оператора (РЭО)? Может стоит задуматься о запрете?

11.01.2022 16:38
- гость -

Московский зоопарк принял около 2 тыс. елок и сосен для животных

Около 2 тыс. новогодних деревьев принял Московский зоопарк за праздники.


Ели помогают обогатить среду для зверей. Деревья используют и как игрушки, и как укрытие, и как точилки для когтей. Также это и новогоднее украшение вольеров, которое помогает создать соответствующее настроение.


Некоторые животные любят лакомиться еловыми ветками. Среди них — винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпака. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

11.01.2022 16:42
- гость -

так вот зачем леса вырубают по всей стране? предотвращают появление вымирающих елок?
Ну теперь буду спать спокойно, всетаки государство заботится о нас, а то уж было показалось, что тупо китаю все продали...

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