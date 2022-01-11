Представители Российского экологического оператора (РЭО) призвали не выбрасывать новогодние ёлки, а отправлять их на профильную утилизацию. При разложении деревья выделяют опасный газ.

"Если ёлка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан… Мы призываем сдавать живые ёлки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых ёлок", – сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее в пресс-службе мэрии Барнаула рассказали, что 22 января в городе пройдёт акция по утилизации новогодних ёлок. Мероприятие уже стало традиционным, и ежегодно участие в нём принимают всё больше горожан.