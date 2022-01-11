Представители Российского экологического оператора (РЭО) призвали не выбрасывать новогодние ёлки, а отправлять их на профильную утилизацию. При разложении деревья выделяют опасный газ.
"Если ёлка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан… Мы призываем сдавать живые ёлки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых ёлок", – сказал глава РЭО Денис Буцаев.
Ранее в пресс-службе мэрии Барнаула рассказали, что 22 января в городе пройдёт акция по утилизации новогодних ёлок. Мероприятие уже стало традиционным, и ежегодно участие в нём принимают всё больше горожан.
Комментарии
хахаха.. жуйте с кожурой?
А Вы представьте сколько умирающих в естественной среде в тайге эти елки выпускают метана..ЖУТЬ.
Вот же бредятина. В лесу значит не выделяют, а тут прям экологическая катастрофа. А чтобы не выделяли их наверное в вакуумные пакеты положат и в космос отправят
РЭО — аббревиатура, может означать. Рижский эстрадный оркестр. Русское экономическое общество. Русское энтомологическое общество. РЭО — футбольный клуб из Вильнюса
Лось выделяет метан поедании веток. Рашкину медаль за утилизацию лося. Коров, свиней запретить.
Лось выделяет метан при поедании веток.
Формула метана — CH4. Пр сгорании, окислениии образуется вода и улекслый газ. Где вред?
Запретить ЕЛКИ!!!
А уж сколько коровы выделяют метана... ни одна ёлка с ними в этом соперничать не может.
Ага, а ежегодные аварии на пром.предпритиях севера (норникель и т.д) не вредят? Ншли винвоатых.
Сколько метана выделают Представители Российского экологического оператора (РЭО)? Может стоит задуматься о запрете?
Московский зоопарк принял около 2 тыс. елок и сосен для животных
Около 2 тыс. новогодних деревьев принял Московский зоопарк за праздники.
Ели помогают обогатить среду для зверей. Деревья используют и как игрушки, и как укрытие, и как точилки для когтей. Также это и новогоднее украшение вольеров, которое помогает создать соответствующее настроение.
Некоторые животные любят лакомиться еловыми ветками. Среди них — винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпака. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.
так вот зачем леса вырубают по всей стране? предотвращают появление вымирающих елок?
Ну теперь буду спать спокойно, всетаки государство заботится о нас, а то уж было показалось, что тупо китаю все продали...