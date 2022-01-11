Заслуженный тренер СССР по фигурному Татьяна Тарасова вновь попала в больницу. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

По информации агентства, Тарасова отправилась в больницу из-за головных болей и незавершённого лечения в стационаре.

Напомним, Татьяна Анатольевна дважды попадала в больницу в декабре. Из-за ухудшения состояния здоровья она пропустила поездку на Гран-при России в Сочи.

После того как её выписали, состояние тренера сильно не улучшилось.

Татьяне Тарасовой 74 года. Она является дочерью известного российского хоккеиста Анатолия Трасова.

В 1975 году Татьяна Тарасова получила звание Заслуженного тренера СССР. К 2004 году ее воспитанники завоевали в общей сложности 41 медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных.

Одни из самых известных учеников Татьяны Тарасовой - Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Денис Тен, Сидзука Аракава.

21 марта 2008 года Татьяну Тарасову включили в Зал Славы мирового фигурного катания.

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