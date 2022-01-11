Президент Казахстана Токаев раскритиковал наследие Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал наследие Назарбаева и анонсировал демократические изменения в стране. В ходе заседания, как сообщает Baza, он сделал ряд заявлений.

По словам Токаева, при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве в стране появилась прослойка прибыльных компаний и очень богатых людей "даже по международным меркам". Их средства начнут забирать в виде взносов в социальный фонд страны для помощи гражданам.

Существующая система господдержки усиливает олигополию и работает по принципу "друзьям – всё, остальным – по закону", а Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц. Поэтому его деятельность перестроят правительственными мерами. При этом именно олигархи получили ключевые выгоды от экономического роста в Казахстане и помешали развитию свободного рынка. Власти же тем временем оторвались от реальности и не понимали запросов простых людей.

В госуправлении наблюдается "невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупция", из-за чего общество не доверяет власти. Токаев утверждает, что госслужбу нужно сделать доступной любому казахстанцу.

Отдельно глава Казахстана ввёл мораторий на повышение зарплат членам правительства, главам регионов и депутатам.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что бывший глава государства, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву.