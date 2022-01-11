Президент Казахстана Токаев раскритиковал наследие Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал наследие Назарбаева и анонсировал демократические изменения в стране. В ходе заседания, как сообщает Baza, он сделал ряд заявлений.
По словам Токаева, при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве в стране появилась прослойка прибыльных компаний и очень богатых людей "даже по международным меркам". Их средства начнут забирать в виде взносов в социальный фонд страны для помощи гражданам.
Существующая система господдержки усиливает олигополию и работает по принципу "друзьям – всё, остальным – по закону", а Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц. Поэтому его деятельность перестроят правительственными мерами. При этом именно олигархи получили ключевые выгоды от экономического роста в Казахстане и помешали развитию свободного рынка. Власти же тем временем оторвались от реальности и не понимали запросов простых людей.
В госуправлении наблюдается "невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупция", из-за чего общество не доверяет власти. Токаев утверждает, что госслужбу нужно сделать доступной любому казахстанцу.
Отдельно глава Казахстана ввёл мораторий на повышение зарплат членам правительства, главам регионов и депутатам.
Ранее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что бывший глава государства, до недавнего времени сохранявший за собой пост председателя Совета безопасности страны, сам передал его президенту Касыму-Жомарту Токаеву.
Комментарии
Демократических?
олигархи получили ключевые выгоды от экономического роста в Казахстане и помешали развитию свободного рынка. Власти же тем временем оторвались от реальности и не понимали запросов простых людей.
Это случилось только второго января? До протестов было иначе?
А можно Касым-Жомарта Токаева в президенты РФ?))
а то мне кажется у нас ровно то же самое происходит.
а раньше он этого не знал?
что-то всё больше и больше похоже, что никакие это не протесты были, а обыкновенный дворцовый переворот.
А этот дяденька у нас не хотел бы болотироваться?
Именно демократические изменения,а не какие-либо ещё.
В сша если и будут какие изменения,то недемократические.Потому что там уже всё демократическое до полного упора.
Без публичных трибуналов и приведения приговоров в исполнение на площадях ничего не удастся изменить.
Так у нас Владимир Владимирович - отличный президент. Уверен если его очень хорошо попросить он нам сделает газ по 10 р. 30 к. и бензин по 18 р. 64 к.
Назарбаев сильно всем надоел там со своей семьей. "Мавр сделал дело, мавр должен уйти" (с) , а он не захотел...
Сделает все если поступит как в Китае. Пересмотрит приват зацию. Зажрались алигархи все в тащат нашим врагам.
"Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд (новый общественный социальный фонд)"
Сюр какой-то(((
То есть платить налоги это недостаточно? Теперь будет определен круг компаний, которые должны отчехляться "на общак"? Это привилегия или наказание? И этим займут новое Правительство?