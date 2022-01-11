Пожар произошёл в многоквартирном доме в Барнауле

Пожар произошёл в квартире в многоэтажном доме по адресу ул. Сергея Семёнова, 17. Как сообщает "Инцидент Барнаул", возгорание случилось на шестом этаже.

Пострадавших в происшествии нет. Причина инцидента и площадь пожара уточняются.

Напомним, с 1 по 9 января на территории края Алтайского произошло 144 пожара, в которых погибли 13 человек и шесть получили травмы.

За длинные выходные в регионе не зарегистрировали ни одной чрезвычайной ситуации, при этом произошло 12 социально значимых происшествий. Среди них не только пожары, но и инциденты на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и ДТП.