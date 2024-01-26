8-балльные пробки сковали Барнаул утром 26 января
Движение затруднено как в центре города, так и за его пределами
26 января 2024, 08:02, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 26 января / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром в пятницу достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта существенно затруднено на Павловском и Змеиногорском трактах, улицам Кутузова, Власихинской, Советской Армии, Матросова и некоторых других.
Также заторы наблюдаются на Строителей (на участке от Ядринцева до Красноармейского) и на проспекте Ленина в районе "России".
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -6 до -8 градусов, преимущественно без осадков, ветер подует южный, 2-7 м/с.
08:07:56 26-01-2024
Каждый день «сковывают»))) Вы бы уже какой-нибудь мемас придумали на эту тему - мол утро в Барнео - и фотка с МКАДа)
08:46:18 26-01-2024
Дороги не пробовали нормально почистить? Заужены!