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8-балльные пробки сковали Барнаул утром 26 января

Движение затруднено как в центре города, так и за его пределами

26 января 2024, 08:02, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 26 января / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 26 января / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром в пятницу достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта существенно затруднено на Павловском и Змеиногорском трактах, улицам Кутузова, Власихинской, Советской Армии, Матросова и некоторых других.

Также заторы наблюдаются на Строителей (на участке от Ядринцева до Красноармейского) и на проспекте Ленина в районе "России".

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -6 до -8 градусов, преимущественно без осадков, ветер подует южный, 2-7 м/с.

Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

08:07:56 26-01-2024

Каждый день «сковывают»))) Вы бы уже какой-нибудь мемас придумали на эту тему - мол утро в Барнео - и фотка с МКАДа)

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Гость

08:46:18 26-01-2024

Дороги не пробовали нормально почистить? Заужены!

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