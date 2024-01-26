8-балльные пробки сковали Барнаул утром 26 января

Движение затруднено как в центре города, так и за его пределами

26 января 2024, 08:02, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 26 января / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром в пятницу достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта существенно затруднено на Павловском и Змеиногорском трактах, улицам Кутузова, Власихинской, Советской Армии, Матросова и некоторых других.

Также заторы наблюдаются на Строителей (на участке от Ядринцева до Красноармейского) и на проспекте Ленина в районе "России".

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -6 до -8 градусов, преимущественно без осадков, ветер подует южный, 2-7 м/с.