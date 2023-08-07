Архитектор разработал несколько вариантов внешнего облика здания

07 августа 2023, 10:05, ИА Амител































Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д / Фото: "Мастерская Золотова"

На ул. Георгия Исакова, 113д, запроектировали небольшое двухэтажное административное здание. Его возведут на месте павильонов, которые "приговорили" к сносу. Объект построят в современном стиле и он должен преобразить обжитой микрорайон, в котором расположены двухэтажные и пятиэтажные дома, гаражи, соцобъекты.

Общая площадь спроектированного центра – 300 квадратных метров. Здание планируют построить из силикатного кирпича, облицовка – из цветного фасадного кирпича. Главный фасад здания выполнен из стекла.

По словам архитектора, автора проекта Владимира Золотова, основной цвет объекта – желтый. Однако был разработан еще один вариант фасада. В этом случае стены здания выполнены из кирпича, штукатурки мелкой фракции серого цвета, а также металла, имитирующего дерево.

Участок на ул. Георгия Исакова, 113д / Фото: "Мастерская Золотова"

"В последнем варианте мы перенесли вход на угол. Он больше сочетается с рядом стоящими зданиями. Также предусмотрели места для рекламы на "глухой" стене", – пояснил докладчик.

Участок, на котором построят здание, имеет площадь 7,8 соток. Собственник приобрел его на торгах. На территории выполнят благоустройство, озеленение. Здесь же появится парковка на пять машино-мест.

Экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко отметил, что на этом участке много деревьев. Он спросил, какое будущее ждет зелень. Владимир Золотов ответил: деревьев на территории давно нет, они остались только на соседнем участке.

Проект административного здания на ул. Георгия Исакова, 113д / Фото: "Мастерская Золотова"

Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко поинтересовался, действительно ли вся глухая стена в перспективе будет отдана под рекламные конструкции. По его мнению, мэрия не согласует такое размещении. В результате комиссия рекомендовала пересмотреть этот вопрос в рабочем порядке, а сам проект решено утвердить.