Акцию по раздельному сбору отходов проведут 23 декабря в Барнауле

Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку

19 декабря 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

23 декабря в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.

Принимать вторсырье в этот раз будут на девяти площадках. Сдать его на дальнейшую переработку можно будет в стационарную точку в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 14:00, а также в мобильные пункты, которые проедут по двум маршрутам:

Маршрут № 1

10:00 – 10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 – ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 – пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00 – 10:30 – пр. Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 – ул. Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 – ул. Союза Республик, 44;

12:00 – 12:30 – пр. Калинина, 1а 2к.

На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и другие отходы. Полный список разрешенного и запрещенного для сдачи вторсырья – в инфографике:

Изобажение: barnaul.org