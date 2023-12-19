Акцию по раздельному сбору отходов проведут 23 декабря в Барнауле
Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку
19 декабря 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
23 декабря в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.
Принимать вторсырье в этот раз будут на девяти площадках. Сдать его на дальнейшую переработку можно будет в стационарную точку в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 14:00, а также в мобильные пункты, которые проедут по двум маршрутам:
Маршрут № 1
- 10:00 – 10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;
- 10:55 – 11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;
- 11:35 – 12:20 – ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;
- 12:35 – 13:00 – пр. Красноармейский, 131.
Маршрут № 2
- 10:00 – 10:30 – пр. Комсомольский, 44;
- 10:40 – 11:10 – ул. Чкалова, 57;
- 11:20 – 11:50 – ул. Союза Республик, 44;
- 12:00 – 12:30 – пр. Калинина, 1а 2к.
На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и другие отходы. Полный список разрешенного и запрещенного для сдачи вторсырья – в инфографике:
17:56:40 19-12-2023
Куда можно сдать использованные батарейки?
18:00:50 19-12-2023
Гость (17:56:40 19-12-2023) Куда можно сдать использованные батарейки? ... Задать вопрос на сайте смогли,а самостоятельно поискать не в состоянии? В том же 2-gis забейте в поиске прием батареек и удивитесь от количества точек приема.
19:45:23 19-12-2023
Гость (17:56:40 19-12-2023) Куда можно сдать использованные батарейки? ... в Леруа точно есть контейнеры для батареек, лампочек и крышечек от бутылок. в Макк батарейки раньше принимали, сейчас не знаю.
21:48:03 19-12-2023
Во придурки. Металлолом люди ищут и сдают потому что платят копеечку. Не дошло???????