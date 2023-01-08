Морозы до -40 градусов надвигаются на Алтайский край. Когда ждать похолодания?

Столбики термометров поползут вниз уже 9 января

08 января 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: https: unsplash.com

Похолодание в Алтайском крае начнётся вечером 9 января. Регион окажется под влиянием антициклона, с которым установятся крепкие сибирские морозы. Местами столбики термометров опустятся почти до -40 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«Днём 9 января температура воздуха начнёт понижаться по всему краю. Уже к вечеру в Алтайском крае похолодает до -13…-23 градусов. А в период с 10 по 12 января в ночные часы ожидается до -28…-33 градусов, местами выхолодит до -39», — сообщила синоптик.

Со вторника по четверг днём столбики термометров не поднимутся выше -20…-28 градусов. Небольшое потепление начнётся лишь с 13 января, отметила Людмила Сырых.

Как ранее сообщал amic.ru, вечером 8 января и сутки 9 января в регионе будет действовать штормовое предупреждение. В крае ожидаются мокрый снег с дождём переходящий в снег, усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-27 м/с. Местами поднимутся метели.