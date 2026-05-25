НОВОСТИТуризм

Алтайские санатории в 2025 году приняли 205 тысяч человек и заработали 14 млрд рублей

Общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек

25 мая 2026, 11:46, ИА Амител

Санаторий "Сибирь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Санаторий "Сибирь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял шестое место в рейтинге лучших регионов для санаторного отдыха. В 2025 году курорты приняли почти 205 тысяч человек — на 5,4% больше, чем в 2024-м. Суммарная годовая выручка приблизилась к отметке 11 млрд рублей, прибыль составила около 240 млн рублей, а общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

«Несмотря на рост выручки, у большинства санаториев прибыль заметно снизилась», — отмечает издание.

Выручка

  • "Россия" (Белокуриха) — 2,7 млрд;
  • "Алтай-West" (Белокуриха) — 1,6 млрд;
  • "Родник Алтая" (Белокуриха) — 1,6 млрд;
  • "Территория здоровья" (Барнаул) — 659,2 млн;
  • "Центросоюз" (Белокуриха) — 627,8 млн;
  • "Барнаульский" (Барнаул) — 433,2 млн;
  • "Аврора" (Белокуриха) — 341,4 млн;
  • "Алтайский замок" (Белокуриха) — 335,8 млн;
  • "Сосновый бор" (Первомайский район) — 263,3 млн;
  • "Долина Алтая" (Алтайский район) — 238,8 млн;
  • "Обские плесы" (Первомайский район) — 235,5 млн;
  • "Эдем" (Белокуриха) — 234,6 млн;
  • "Беловодье" (Белокуриха) — 223,9 млн;
  • "Бодрость" (Заринск) — 185 млн;
  • "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) — 170 млн;
  • "Химик" (Яровое) — 108,1 млн;
  • "Станкостроитель" (Барнаул) — 70,7 млн;
  • "Лазурный" (Змеиногорский район) — 68,3 млн;
  • "Медикал Эстейт" (Барнаул) — 65,1 млн;
  • "БелокурЪ" (Белокуриха) — 60,5 млн;
  • "Гренада" (Первомайский район) — 59,3 млн;
  • "Рассветы над Бией" (Бийский район) — 41,3 млн;
  • "Соленое озеро" (Завьяловский район) —  29,3 млн;
  • "Дионисий" (Немецкий национальный район) — 7,3 млн.

Нет данных:

  • "Нина" (Бийск);
  • "Обь" (Барнаул);
  • "Мечта" (Барнаул);
  • грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое).
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Алтайские санатории за год заработали 11 млрд рублей

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Прибыль

  • "Алтай-West" (Белокуриха) — 157,6 млн;
  • "Россия" (Белокуриха) — 134,1 млн;
  • "Родник Алтая" (Белокуриха) —  83,8 млн;
  • "Территория здоровья" (Барнаул) — 58,2 млн;
  • "Эдем" (Белокуриха) — 33,4 млн;
  • "Долина Алтая" (Алтайский район) — 28,3 млн;
  • "Центросоюз" (Белокуриха) —  18,8 млн;
  • "Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) — 17,4  млн;
  • "Алтайский замок" (Белокуриха) — 5,5 млн;
  • "Обские плесы" (Первомайский район) — 5,1 млн;
  • "Гренада" (Первомайский район) — 3,2 млн;
  • "Сосновый бор" (Первомайский район) — 2,9 млн;
  • "Барнаульский" (Барнаул) — 2,4 млн;
  • "Медикал Эстейт" (Барнаул) — 2,3 млн;
  • "Станкостроитель" (Барнаул) — 2,3 млн;
  • "Аврора" (Белокуриха) — 2,1 млн;
  • "Соленое озеро" (Завьяловский район) — 1,2 млн;
  • "Лазурный" (Змеиногорский район) — 781 тысяча;
  • "Химик" (Яровое) — 50 тысяч;
  • "Беловодье" (Белокуриха) — 6 тысяч;
  • "Рассветы над Бией" (Бийский район) — 0 рублей;
  • "Бодрость" (Заринск) — минус 1,2 млн;
  • "Дионисий" (Немецкий национальный район) —  минус 2,2 млн;
  • "БелокурЪ" (Белокуриха) — минус 5,3 млн.

Нет данных:

  • "Нина" (Бийск); 
  • "Обь" (Барнаул);
  • "Мечта" (Барнаул);
  • грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) .

Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала прибыль в 1,3 млрд по итогам 2025 года. Санаторий "Березовая роща" (Первомайский район) относится к юрлицу "ЧУ Здоровье и Отдых" с убытком за прошлый год в 732,3 млн рублей. Это крупная сеть санаторно-курортных организаций, где единственным учредителем выступает ЦБ РФ. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная прибыль равна 47,5 млн рублей. "Алтайский замок+" (Белокуриха) раскрыл данные только за 2024 год: убыток составил 1,7 млн рублей.

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

В Алтайском крае не ожидают снижения турпотока в 2026 году из-за роста НДС

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Комментарии 1

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Гость

13:22:20 25-05-2026

14млрд.руб/205 тыс. чел.=68293 рубля с человека. Для кого то, наверное, копейки. Но я им точно не нужен, а мне их расценки недоступны.

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