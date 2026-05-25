Общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек

25 мая 2026, 11:46, ИА Амител

Санаторий "Сибирь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял шестое место в рейтинге лучших регионов для санаторного отдыха. В 2025 году курорты приняли почти 205 тысяч человек — на 5,4% больше, чем в 2024-м. Суммарная годовая выручка приблизилась к отметке 11 млрд рублей, прибыль составила около 240 млн рублей, а общая вместимость санаториев оценивается примерно в семь тысяч человек. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

«Несмотря на рост выручки, у большинства санаториев прибыль заметно снизилась», — отмечает издание.

Выручка

"Россия" (Белокуриха) — 2,7 млрд;

"Алтай-West" (Белокуриха) — 1,6 млрд;

"Родник Алтая" (Белокуриха) — 1,6 млрд;

"Территория здоровья" (Барнаул) — 659,2 млн;

"Центросоюз" (Белокуриха) — 627,8 млн;

"Барнаульский" (Барнаул) — 433,2 млн;

"Аврора" (Белокуриха) — 341,4 млн;

"Алтайский замок" (Белокуриха) — 335,8 млн;

"Сосновый бор" (Первомайский район) — 263,3 млн;

"Долина Алтая" (Алтайский район) — 238,8 млн;

"Обские плесы" (Первомайский район) — 235,5 млн;

"Эдем" (Белокуриха) — 234,6 млн;

"Беловодье" (Белокуриха) — 223,9 млн;

"Бодрость" (Заринск) — 185 млн;

"Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) — 170 млн;

"Химик" (Яровое) — 108,1 млн;

"Станкостроитель" (Барнаул) — 70,7 млн;

"Лазурный" (Змеиногорский район) — 68,3 млн;

"Медикал Эстейт" (Барнаул) — 65,1 млн;

"БелокурЪ" (Белокуриха) — 60,5 млн;

"Гренада" (Первомайский район) — 59,3 млн;

"Рассветы над Бией" (Бийский район) — 41,3 млн;

"Соленое озеро" (Завьяловский район) — 29,3 млн;

"Дионисий" (Немецкий национальный район) — 7,3 млн.

Нет данных:

"Нина" (Бийск);

"Обь" (Барнаул);

"Мечта" (Барнаул);

грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое).

Прибыль

"Алтай-West" (Белокуриха) — 157,6 млн;

"Россия" (Белокуриха) — 134,1 млн;

"Родник Алтая" (Белокуриха) — 83,8 млн;

"Территория здоровья" (Барнаул) — 58,2 млн;

"Эдем" (Белокуриха) — 33,4 млн;

"Долина Алтая" (Алтайский район) — 28,3 млн;

"Центросоюз" (Белокуриха) — 18,8 млн;

"Жемчужина Белокурихи" (Белокуриха) — 17,4 млн;

"Алтайский замок" (Белокуриха) — 5,5 млн;

"Обские плесы" (Первомайский район) — 5,1 млн;

"Гренада" (Первомайский район) — 3,2 млн;

"Сосновый бор" (Первомайский район) — 2,9 млн;

"Барнаульский" (Барнаул) — 2,4 млн;

"Медикал Эстейт" (Барнаул) — 2,3 млн;

"Станкостроитель" (Барнаул) — 2,3 млн;

"Аврора" (Белокуриха) — 2,1 млн;

"Соленое озеро" (Завьяловский район) — 1,2 млн;

"Лазурный" (Змеиногорский район) — 781 тысяча;

"Химик" (Яровое) — 50 тысяч;

"Беловодье" (Белокуриха) — 6 тысяч;

"Рассветы над Бией" (Бийский район) — 0 рублей;

"Бодрость" (Заринск) — минус 1,2 млн;

"Дионисий" (Немецкий национальный район) — минус 2,2 млн;

"БелокурЪ" (Белокуриха) — минус 5,3 млн.

Нет данных:

"Нина" (Бийск);

"Обь" (Барнаул);

"Мечта" (Барнаул);

грязелечебница "Озеро Яровое" (Яровое) .

Санаторий-профилакторий "Алтай" (Новоалтайск) не имеет собственного юрлица и относится к ОАО "РЖД". Санаторий "Транссиб" (Белокуриха) входит в сеть "РЖД-Здоровье", которая показала прибыль в 1,3 млрд по итогам 2025 года. Санаторий "Березовая роща" (Первомайский район) относится к юрлицу "ЧУ Здоровье и Отдых" с убытком за прошлый год в 732,3 млн рублей. Это крупная сеть санаторно-курортных организаций, где единственным учредителем выступает ЦБ РФ. АО "Курорт Белокуриха" имеет в своем составе три санатория: "Катунь", "Сибирь" и "Белокуриха". Их суммарная прибыль равна 47,5 млн рублей. "Алтайский замок+" (Белокуриха) раскрыл данные только за 2024 год: убыток составил 1,7 млн рублей.