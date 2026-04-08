В Алтайском крае не ожидают снижения турпотока в 2026 году из-за роста НДС

Основной драйвер роста отрасли — реализация крупных инвестиционных проектов

08 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

Специфика туристической отрасли Алтайского края такова, что нововведения налогового законодательства не должны оказать серьезного влияния на турпоток. Об этом заявил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, председатель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов в ходе интернет-конференции.

По итогам 2025‑го совокупный туристско‑экскурсионный поток в регионе достиг 2,4 млн человек, а число воспользовавшихся коллективными средствами размещения увеличилось на 4,5% — свыше 964 тыс. человек.

Ключевым драйвером роста остаются крупные инвестиционные проекты. Наибольший объем частных вложений пришелся на ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" — 2,8 млрд рублей за прошлый год. В игорной зоне "Сибирская монета", развивающейся как многофункциональная курортная территория, объем внебюджетных инвестиций составил 2,1 млрд рублей.

«Продолжается развитие курорта Белокуриха: стартовало строительство пятизвездочного санатория на 220 номеров, а на территории "Белокурихи горной" уже введен в эксплуатацию комплекс "Алтай Рестарт". В сегменте крупного бизнеса не ожидается сокращения инвестиций или закрытия объектов — компании уже адаптировались к работе с НДС», — отметил Семенов.

Что касается гостевых домов, 189 из 350 объектов прошли классификацию в рамках федерального эксперимента. Поскольку их доход, скорее всего, не превышает 20 млн рублей, повышение ставки НДС на них существенно не отразится.

Наиболее непростая ситуация может сложиться в среднем сегменте — среди небольших турбаз. Однако в Алтайском крае такой бизнес распространен меньше, чем в соседних регионах.

Резкого и существенного снижения туристического потока в крае не предвидится, подытожил Владимир Семенов, отметив, что полноценно оценить влияние налоговых изменений удастся лишь по итогам туристического сезона 2026 года.