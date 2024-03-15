Алтайские воздухоплаватели перелетели лес между Барнаулом и Бийском на воздушном шаре

Расстояние 93 км в регионе преодолевается впервые

15 марта 2024, 17:06, ИА Амител

Воздухоплаватели из Алтайского края впервые в крае преодолели расстояние 93 километра на воздушном шаре. Как рассказал на своей странице во "ВКонтакте" участник полета, руководитель полетов аэроклуба "ВзлетайАлтай" Иван Ярцев, вместе с супругой Натальей они перелетели лес между Барнаулом и Бийском.

Старт был дан возле села Усть-Алейка Калманского района 13 марта в 12:52. Полет продлился 4 часа 34 минуты. Сели воздухоплаватели близ села Восход Зонального района.

"Полет проходил в основном на максимально разрешенной высоте 1800 метров. Облака по горизонту были на высоте 1000-1200 метров. Скорость на данной высоте составляла 28-32 км/ч. Посреди маршрута снижались до высоты деревьев, где скорость была 10 км/ч. В лесу видно очень много следов диких животных, целые тропы есть к небольшим проталинам на ручьях и мелким речушкам", – рассказал Ярцев.Последние полтора часа воздухоплаватели летели на высоте от 300 до 700 метров, где скорость была не выше 8-15 км/ч. Пролетали они и мимо озера Уткуль, и близ села Плешково. Погода, по словам Ярцева, была "как по заказу". Ждать ее пришлось более двух месяцев.

"Также сложность состояла в том, чтобы так просчитать маршрут, чтобы машина подбора не увязла в снегу. Фактическое приземление произошло вблизи Бийской трассы", – добавил он.Ярцев поблагодарил всех, кто следил за полетом, и особенно – жителей Калманского района, которые очень помогли им на старте.