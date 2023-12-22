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На Алтае планируют зимой перелететь лес на воздушном шаре

Длительный перелет займет около семи часов

22 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

В Алтайском крае впервые произойдет длительный перелет через лес на воздушном шаре, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" руководитель полетов аэроклуба "ВзлетайАлтай" Иван Ярцев.

"Для нас это значимое событие, к которому мы тщательно готовимся и ждем нужную нам погоду. Расстояние 100-150 км. Рассчитываем на скорость 20-40 км/ч. Лететь будем на высоте до 1000 метров", – написал Ярцев.

Планируется, что весь путь займет 5-7 часов.

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 6

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Гость

15:35:33 22-12-2023

ДБ (с)

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Элен без ребят

16:16:29 22-12-2023

воздушный шар- это неуправляемая фигня, лететь на которой зимой 7 часов ну такое

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Дима

18:19:30 22-12-2023

а на пенопласте с одного берега оби на другой слабо переплыть? и не там где мелко а чуть по дальше ближе к новому мосту.

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Гость

18:56:50 22-12-2023

Самоубийцы.

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Гость

20:12:55 22-12-2023

У нас бугалтерша Инна Николаевна засиделась в девках. Потом нашла себе хромого. Тот то на дельтапланах бьётся то на великих. Походу этот "сбитый лётчик" и полетит на дережабле над ёлками, пока не хряснится, в очередной раз.

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Гость

11:08:24 24-12-2023

Зимой, в Сибири, на воздушном шарике? Ради чего?

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