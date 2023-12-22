На Алтае планируют зимой перелететь лес на воздушном шаре

Длительный перелет займет около семи часов

22 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

В Алтайском крае впервые произойдет длительный перелет через лес на воздушном шаре, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" руководитель полетов аэроклуба "ВзлетайАлтай" Иван Ярцев.

"Для нас это значимое событие, к которому мы тщательно готовимся и ждем нужную нам погоду. Расстояние 100-150 км. Рассчитываем на скорость 20-40 км/ч. Лететь будем на высоте до 1000 метров", – написал Ярцев.

Планируется, что весь путь займет 5-7 часов.