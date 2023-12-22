На Алтае планируют зимой перелететь лес на воздушном шаре
Длительный перелет займет около семи часов
22 декабря 2023, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае впервые произойдет длительный перелет через лес на воздушном шаре, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" руководитель полетов аэроклуба "ВзлетайАлтай" Иван Ярцев.
"Для нас это значимое событие, к которому мы тщательно готовимся и ждем нужную нам погоду. Расстояние 100-150 км. Рассчитываем на скорость 20-40 км/ч. Лететь будем на высоте до 1000 метров", – написал Ярцев.
Планируется, что весь путь займет 5-7 часов.
15:35:33 22-12-2023
ДБ (с)
16:16:29 22-12-2023
воздушный шар- это неуправляемая фигня, лететь на которой зимой 7 часов ну такое
18:19:30 22-12-2023
а на пенопласте с одного берега оби на другой слабо переплыть? и не там где мелко а чуть по дальше ближе к новому мосту.
18:56:50 22-12-2023
Самоубийцы.
20:12:55 22-12-2023
У нас бугалтерша Инна Николаевна засиделась в девках. Потом нашла себе хромого. Тот то на дельтапланах бьётся то на великих. Походу этот "сбитый лётчик" и полетит на дережабле над ёлками, пока не хряснится, в очередной раз.
11:08:24 24-12-2023
Зимой, в Сибири, на воздушном шарике? Ради чего?