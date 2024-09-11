Алтайских паралимпийцев встретили в Барнауле

Они привезли домой сразу несколько медалей

11 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Встреча паралимпийцев / Фото: barnaul.org

Спортсмены из Алтайского края, которые завоевали медали на Паралимпийских играх во Франции, вернулись домой. В аэропорту имени Титова в Барнауле их встречали родные, друзья и коллеги, рассказали в пресс-службе мэрии.

В составе сборной было четверо представителей региона: легкоатлет Александр Костин из Барнаула, пловцы Роман Жданов, Егор Ефросинин и Алексей Ганюк из Бийска, а также тренеры спортсменов Сергей Мануйлов и Елена Соколова. Кроме того, в составе команды был Илья Гончаров – лидер российской легкоатлетки Анны Кулинич-Сорокиной из Уфы.

Роман Жданов завоевал две золотые и одну серебряную медали, Александр Костин – золото и серебро, а Егор Ефросинин получил две бронзовые награды.

Александр Костин, занявший первое место в беге на 1500 метров, поделился своими впечатлениями от соревнований. По его словам, самым ярким моментом для него стал финиш дистанции.

"Когда я вышел на второе или третье место за 50-60 метров до финиша, я понимал, что смогу обогнать лидера. Эти эмоции были самыми классными", – рассказал Костин.

Отметим, что на дистанции 1500 метров Александр Костин установил новый паралимпийский рекорд, который держался с 2012 года.