НОВОСТИПолитика

Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек

18 марта 2024, 13:19, ИА Амител

Выборы президента РФ – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru
Выборы президента РФ – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru

В России завершается подсчет последних протоколов на выборах президента. По итогам обработки 98% бюллетеней, за главу государства проголосовали 87,34% избирателей. В Алтайском крае президент смог заручиться поддержкой почти 900 тысяч человек, или 84,88% тех, кто принял участие в голосовании. Это рекордный показатель по количеству поддержавших президента за всю историю выборов.

При этом процент голосов, которые жители Алтайского края отдают за действующего президента, с каждыми выборами растет. В 2012 году главу государству поддержали 57% избирателей, в 2018-м – 65%. В 2024-м число сторонников выросло практически на 20%, тем самым установлен рекорд. До этого самая высокая доля голосовавших за Путина в регионе была в 2004 году, когда за него проголосовали более 67%.

Среди регионов Сибири Алтайский край занял пятое место по числу поддержавших президента на выборах.

  • Кемеровская область – 1 732 303;
  • Красноярский край – 1 221 986;
  • Новосибирская область – 1 166 606;
  • Иркутская область – 961 950;
  • Алтайский край – 890 885;
  • Омская область – 848 544;
  • Томская область – 375 123;
  • Республика Хакасия – 244 379;
  • Республика Тыва – 180 902;
  • Республика Алтай – 98 447.

Кроме того, Алтайский край вошел в пятерку субъектов-лидеров по участию в ДЭГ. Такой формат волеизъявления регион уже протестировал в 2023 году на выборах губернатора. Всего в 2024 году к этому технически непростому способу организации выборов допустили 28 регионов России. Показываем, как выглядит первая десятка по результатам ДЭГ:

  • Московская область – 799 тыс.;
  • Ростовская область – 352 тыс.;
  • Свердловская область – 291 тыс.;
  • Нижегородская область – 266 тыс.;
  • Алтайский край – 260 тыс.;
  • Новосибирская область – 229 тыс.;
  • Чувашия – 225 тыс.;
  • Челябинская область – 216 тыс.;
  • Пермский край – 182 тыс.;
  • Воронежская область – 178 тыс.
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Без шуток". Алтайские эксперты – об итогах выборов и оглушительной победе Путина

Действующий глава государства заручился рекордной за всю историю выборов поддержкой
НОВОСТИПолитика

Алтайский край выборы
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Комментарии 29

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Гость

13:24:33 18-03-2024

А набираешь в Википедии Президентские выборы в России (2024) переходишь во вкладку «результаты» и у Алтайского края наименьшая явка среди регионов 😂

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Гость

13:48:23 18-03-2024

Гость (13:24:33 18-03-2024) А набираешь в Википедии Президентские выборы в России (2024)... Не верьте Википедии, у нас все 3 поколения проголосовали. даже сын - студент НГУ, домой приехал голосовать

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Гость

14:12:52 18-03-2024

Гость (13:48:23 18-03-2024) Не верьте Википедии, у нас все 3 поколения проголосовали. да... У вас точно все дома ?

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Гость

14:58:29 18-03-2024

Гость (14:12:52 18-03-2024) У вас точно все дома ?... Издавна известно что русскоязычный сектор википедии администрируется украинцами (как дешевой рабочей силой), соответственно там активно продвигается западная повестка и западная пропаганда. То что касается политики, википедии верить категорически нельзя.

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Гость

15:05:02 18-03-2024

Гость (14:12:52 18-03-2024) У вас точно все дома ?... при чем тут этот выпад ваш? вот у нас все так же голосовали, 7 человек семья, все "ЗА" Владимира Владимировича

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Гость

15:29:34 18-03-2024

Гость (15:05:02 18-03-2024) при чем тут этот выпад ваш? вот у нас все так же голосовали,... И у нас так же. А за кого ещё-то?

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Гость

13:57:00 18-03-2024

Гость (13:24:33 18-03-2024) А набираешь в Википедии Президентские выборы в России (2024)... Они забыли про результаты выборов в 2000 и 2004 годах , память короткая чем заняты были они до 2012 года . А то прям с 2012 в гору шагать начали в процентах они ... Помалкивать им надо .

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Счетовод

14:07:23 18-03-2024

да нормальная явка, даже на самых судьбоносных и острых выборах в крае, во втором туре Суриков-Евдокимов было и то меньше 57,48%. У нас такой край, ленивый ))) Что, кстати, потом не помешало сторонникам Евдокимова говорить на всех углах, что это "народный губернатор", хотя из этих 57% пришедших за него проголосовали только 49,53%.
Так что по этим меркам Путин у нас трижды народный президент

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Гость

14:26:44 18-03-2024

Гость (13:24:33 18-03-2024) А набираешь в Википедии Президентские выборы в России (2024)... при чем здесь википедия (ЦРУшная пропагандистская помойка)?

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Гость

14:53:20 18-03-2024

Гость (13:24:33 18-03-2024) А набираешь в Википедии Президентские выборы в России (2024)... Самая низкая ЯВКА - 51%, а 84,88% ПРОГОЛОСОВАВШИХ поддержали ВВ.

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Гость

15:06:03 18-03-2024

Гость (14:53:20 18-03-2024) Самая низкая ЯВКА - 51%, а 84,88% ПРОГОЛОСОВАВШИХ поддержали... прекратите фэйки писать, народу была куча на участках

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лея

15:03:37 18-03-2024

Гость (13:24:33 18-03-2024) А набираешь в Википедии Президентские выборы в России (2024)..потому что там кто угодно может зайти и редактировать, ты сам и накалякал эту пакость стопудов

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Гость

13:49:31 18-03-2024

Да здравомыслящие люди всегда поддерживали Путина. То, что на всех предыдущих выборах он получал несколько меньше голосов, чем сейчас, объясняется лишь присутствием в числе кандидатов Жириновского. Жирика тоже в народе очень любили, хотя всерьез вряд ли кто-то видел его президентом. Но существенная часть потенциально путинских голосов доставалась именно Жириновскому - не потому, чтобы люди были против Путина, а чтобы выразить любовь к не менее яркому политику, каким был Жириновский. Увы, с его уходом убогость так называемой оппозиции стала слишком очевидной.

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Гость

16:39:12 18-03-2024

Гость (13:49:31 18-03-2024) Да здравомыслящие люди всегда поддерживали Путина. То, что н... И советские коммунисты на Зюганова часть голосов еще оттягивали

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Людмила

13:53:45 18-03-2024

Алт край в "лидерах" с конца по явке. Считаю это позором для населения и избирательной комиссии. Полная недоработка. А то, что большинство за Путина, так это заслуга Путина.

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Гость

14:28:11 18-03-2024

В чём недоработка ИК? В Изумрудный на масленицу тысячи пришли без всякой ИК...Просто люди бессовестные!!!

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Гость

14:54:32 18-03-2024

Гость (14:28:11 18-03-2024) В чём недоработка ИК? В Изумрудный на масленицу тысячи пришл... Ога, норот, как обычно, не тот. Голосовать не хочет, рожать не хочет, цены высокие не хочет, хочет нормальный ОТ и прочие ништяки, совсем обнаглели.

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Гость

15:08:03 18-03-2024

Гость (14:54:32 18-03-2024) Ога, норот, как обычно, не тот. Голосовать не хочет, рожать ... Таня, ну ты то чо

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Гость

15:09:44 18-03-2024

Гость (14:54:32 18-03-2024) Ога, норот, как обычно, не тот. Голосовать не хочет, рожать ...
Именно так. Только ныть и умеют. А пойти и проявить свою гражданскую позицию - это страшно или лень, я не знаю. А вот поныть - любимое занятие. Что бы ни делалось, все плохо. Вы, товарищи, плохого еще не видели, не гневите Бога!

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Гость

15:32:05 18-03-2024

Гость (15:09:44 18-03-2024)
Именно так. Только ныть и умеют. А пойти и проявить свою гр... Это точно. Донбасс голосовал несмотря на обстрелы. А наш народ зажрался.

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Гость

15:07:28 18-03-2024

Гость (14:28:11 18-03-2024) В чём недоработка ИК? В Изумрудный на масленицу тысячи пришл... организаторы тоже бессовестные, в такой день устраивать и отвлекать народ на гулянки, везти в пургу и метель далеко за город...совсем уже. Организаторов праздников нужно как-то вразумить на будущее

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Отлично все

15:11:41 18-03-2024

Гость (14:28:11 18-03-2024) В чём недоработка ИК? В Изумрудный на масленицу тысячи пришл... Нормально все, те, кто за, все пришли, а которые не совсем за, ели блины. И вот чудноненько. Пусть и дальше жуют

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Гость

15:07:01 18-03-2024

Это хорошо, что избрали действующего президента, быстрей закончится этот кошмар без конца.

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Гость

16:01:54 18-03-2024

Гость (15:07:01 18-03-2024) Это хорошо, что избрали действующего президента, быстрей зак... А двадцать слишком лет, мало было! Вот сейчас и попрёт работать!

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Ирина

15:24:00 18-03-2024

я тоже ела блины, но проголосовать мне это не помешало

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гость Z

16:41:13 18-03-2024

Луковая статистика. Среди регионов Сибири,поддержавших президента на выборах, Алтайский край впереди Республики Алтай потому, что население Республики Алтай гораздо меньше и никак не могла занять первое место в том рейтинге.

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Гость

17:58:30 18-03-2024

гость Z (16:41:13 18-03-2024) Луковая статистика. Среди регионов Сибири,поддержавших прези...
Может быть не лукОвая, а лукАвая?

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Гость

19:46:26 18-03-2024

И никто и никогда не узнает, сколько проголосовало за того или иного кандидата.

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Гость

06:24:48 19-03-2024

Не ныть, а возмущаться. Потому что музыки небыло и ручки бесплатно не давали.

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