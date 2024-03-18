Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек

18 марта 2024, 13:19, ИА Амител

Выборы президента РФ – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru

В России завершается подсчет последних протоколов на выборах президента. По итогам обработки 98% бюллетеней, за главу государства проголосовали 87,34% избирателей. В Алтайском крае президент смог заручиться поддержкой почти 900 тысяч человек, или 84,88% тех, кто принял участие в голосовании. Это рекордный показатель по количеству поддержавших президента за всю историю выборов.

При этом процент голосов, которые жители Алтайского края отдают за действующего президента, с каждыми выборами растет. В 2012 году главу государству поддержали 57% избирателей, в 2018-м – 65%. В 2024-м число сторонников выросло практически на 20%, тем самым установлен рекорд. До этого самая высокая доля голосовавших за Путина в регионе была в 2004 году, когда за него проголосовали более 67%.

Среди регионов Сибири Алтайский край занял пятое место по числу поддержавших президента на выборах.

Кемеровская область – 1 732 303;

Красноярский край – 1 221 986;

Новосибирская область – 1 166 606;

Иркутская область – 961 950;

Алтайский край – 890 885;

Омская область – 848 544;

Томская область – 375 123;

Республика Хакасия – 244 379;

Республика Тыва – 180 902;

Республика Алтай – 98 447.

Кроме того, Алтайский край вошел в пятерку субъектов-лидеров по участию в ДЭГ. Такой формат волеизъявления регион уже протестировал в 2023 году на выборах губернатора. Всего в 2024 году к этому технически непростому способу организации выборов допустили 28 регионов России. Показываем, как выглядит первая десятка по результатам ДЭГ: