Мороженое — продукт живой. Как в Алтайском крае производят инновационный холодный десерт

20 октября 2025, 16:50, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит до того, как мороженое попадает в ваш стаканчик? Как рождается этот холодный символ детства, радости и лета? На Алтае есть место, где мороженое делают с любовью, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Предприятие "Алтайхолод" стало символом целой отрасли. Сегодня это один из крупнейших производителей мороженого в России, входящий в тройку лидеров по объемам выпуска. История предприятия началась в 1965-м. Тогда это был Барнаульский хладокомбинат – база хранения продовольственных запасов. Но уже к концу 80-х здесь запустили собственное производство мороженого. Первым успешным брендом стала "Забава".

Сегодня "Алтайхолод" производит десятки видов мороженого, которое знают по всей России и даже за рубежом: в Китае, Монголии, Казахстане и Белоруссии.

Главный технолог предприятия Ирина Катушонок работает здесь с юности. Она прошла путь от лаборанта до руководителя технологической службы. Говорит, один из секретов успеха предприятия – создание инновационных продуктов. Первым таким стало мягкое мороженое, технологию которого придумали именно здесь.

«Мы первые в России, кто начал производить мягкое мороженое в промышленных объемах. То есть мы были лидерами в этой нише. Мы первые в России начали применять инновационную технологию, где используется глубокая заморозка с помощью нового оборудования. То есть это низкотемпературная заморозка. Мороженое охлаждается до -15 градусов. И это позволяет добиться кремовидной консистенции с более плотным и нежным вкусом», – рассказала Ирина Катушонок.

Еще один секрет успеха алтайского мороженого – местное сырье: алтайское молоко и сливки. Ирина Катушонок подчеркивает: мороженое – продукт живой, он зависит от качества молока и требует точной настройки рецептуры, а это главная задача технолога:

«Мороженое – это многосоставной продукт, мы используем не только молочные ингредиенты, но и глазури, шоколады, джемы и различные начинки, такие как вареная сгущенка, карамель, топпинги. Человек должен видеть, как меняется продукт при разных температурных режимах, и смотреть, можно ли данный продукт использовать в производстве, чтобы получить готовый продукт, соответствующий стандартам качества».

Сегодня на предприятии трудится около четырехсот человек. Это технологи, микробиологи, инженеры, операторы линий, наладчики, электрики. Производство работает как единый организм, где каждый отвечает за свой участок.

Стать частью такого коллектива может каждый, кто готов учиться и работать в технологической профессии. Специалистов для молочной и пищевой промышленности готовят в алтайских университетах: техническом и аграрном, а также в профильных колледжах края.

Алтайское мороженое – это не просто десерт, а часть экономики региона и колоссальный труд людей.