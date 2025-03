Американская соул-певица Роберта Флэк ушла из жизни

Исполнительница мирно умерла в окружении своей семьи

24 февраля 2025, 23:46, ИА Амител

Роберта Флэк / Фото: обложка альбома "Live & More Live Version"

Американская соул-певица Роберта Флэк скончалась на 89-м году жизни. Как сообщает Variety со ссылкой на ее представителей, артистка мирно ушла из жизни утром 24 февраля в окружении семьи.

Роберта Флэк стала всемирно известной благодаря джазовой балладе The First Time Ever I Saw Your Face, за которую в 1973 году была удостоена премии "Грэмми". Композиция обрела популярность после того, как режиссер Клинт Иствуд включил ее в свой фильм "Сыграй мне перед смертью".

Будущая звезда родилась 10 февраля 1937 года в Северной Каролине в семье музыкантов. С детства увлекалась фортепиано и уже в девять лет начала играть, а в 15 поступила в Университет Говарда, став одной из самых юных студенток в его истории.

Свой первый альбом певица записала всего за десять часов в 1969 году, сообщает The Guardian. В 2018 году стало известно, что Флэк перенесла инсульт, после чего практически отошла от музыкальной деятельности.