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Умерла певица и бывшая возлюбленная Мика Джаггера Марианна Фейтфулл

За свою жизнь артистка выпустила 22 альбома

31 января 2025, 15:33, ИА Амител

Кадр из фильма "Девушка на мотоцикле" (1968)
Кадр из фильма "Девушка на мотоцикле" (1968)

Умерла британская певица Марианна Фейтфулл. Ей было 78 лет.

Как пишет The Guardian, артистка "мирно скончалась" в Лондоне в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

Фейтфулл родилась в 1946 году. Прославилась в 1960-х благодаря хиту As Tears Go By, который написали Мик Джаггер и Кит Ричардс из The Rolling Stones. Марианна была музой этой группы и состояла в отношениях с Джаггером.

За свою жизнь Фейтфулл выпустила 22 альбома и была награждена множеством премий. Также снялась в таких фильмах, как "Гамлет" и "Девушка на мотоцикле".

культура утраты

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