Умерла певица и бывшая возлюбленная Мика Джаггера Марианна Фейтфулл
За свою жизнь артистка выпустила 22 альбома
31 января 2025, 15:33, ИА Амител
Кадр из фильма "Девушка на мотоцикле" (1968)
Умерла британская певица Марианна Фейтфулл. Ей было 78 лет.
Как пишет The Guardian, артистка "мирно скончалась" в Лондоне в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.
Фейтфулл родилась в 1946 году. Прославилась в 1960-х благодаря хиту As Tears Go By, который написали Мик Джаггер и Кит Ричардс из The Rolling Stones. Марианна была музой этой группы и состояла в отношениях с Джаггером.
За свою жизнь Фейтфулл выпустила 22 альбома и была награждена множеством премий. Также снялась в таких фильмах, как "Гамлет" и "Девушка на мотоцикле".
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