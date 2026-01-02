Сияние мегаполиса. Как украшен Новосибирск к Новому году

Заглянем в столицу Сибири

02 января 2026, 06:50, ИА Амител

Новогодний Новосибирск / Фото: Telegram-канал мэра города Максима Кудрявцева, мэрия Новосибирска

Пока праздники в самом разгаре, за новогодним настроением и приключениями можно отправиться в соседний Новосибирск. Столица Сибири в этом сезоне превратилась в настоящий город огней. Главная новогодняя ель Новосибирска в 2025 году вновь зажглась в Театральном сквере перед НОВАТом, возвращая горожан к историческим истокам: именно на этом месте главную елку города впервые установили в 1954 году. Дизайн 21-метровой конструкции в этом сезоне выполнен с использованием элементов русского стиля. Праздничную атмосферу дополняют обновленные аллеи сквера, украшенные изящными световыми арками и многоярусными гирляндами.

Центром притяжения также стала пешеходная улица Ленина: над ней растянули масштабный "световой потолок", установили сияющие арки и необычные инсталляции от местных художников. А к концу декабря здесь открыли уютные торговые домики, где можно согреться чаем и купить сувениры.